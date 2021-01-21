Заступник міністра не тільки відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння, але й почав штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. Поліцейські застосували до громадянина кайданки та затримали.

Нещодавно пізно вночі, на вулиці Жилянській, екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння.

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Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом.

Під час розгляду адміністративної справи за порушення правил дорожнього руху, водій підійшов до патрульних, закинув до салону службового автомобіля ключі від свого авто та повідомив, що він йде з місця.

Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", застосували до громадянина кайданки.

На водія інспектори склали адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання. Наразі адмінматеріали направлені до суду, який прийме рішення у цій справі.

Натомість прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже відреагував на цю подію: “В четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання — звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав — в нашому Уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями.”