Заместитель министра не только отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, но и начал толкать патрульных и дергать за форменную одежду. Полицейские применили к гражданину наручники и задержали.

Недавно поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 “Выезд на дорогу с односторонним движением”. Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

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Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он отказался. В то же время водитель сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение подтверждения своей должности вместе с документами для управления транспортным средством.

Во время рассмотрения административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, закинул в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места.

Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ “О Национальной полиции”, применили к гражданину наручники.

Зато премьер-министр Денис Шмыгаль уже отреагировал на это событие: "В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил – в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями. "

На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 “Выезд на дорогу с односторонним движением”, а также протокол об админзадержании. Сейчас админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу.