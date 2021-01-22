У похитителей проснулась совесть, когда они узнали, что владелица машины тяжело больна. Или же нашлись неравнодушные люди, которые помогли проснуться совести автоворов.

В Италии неизвестные украли автомобиль Fiat Doblo, а затем вернули его владелице, узнав о ее тяжелой болезни из соцсетей. В машине была оставлена записка с извинениями, написанная от руки, сообщает Motor.

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Минивэн Fiat Doblo исчез с больничной парковки в городе Бари на юге Италии 13 января. Автомобиль принадлежит госпоже Дамиане, страдающей от рассеянного склероза. Ее дочь Рита решила не ограничиваться обращением в полицию и написала о пропаже машины в своем Facebook.

В публикации она отметила, что украденная машина была единственным доступным ее матери средством передвижения, которое будет нелегко заменить. Doblo, оборудован для пользования людьми с ограниченными возможностями, был оснащен пандусом и инвалидным креслом.

Публикация получила широкое распространение – ею поделился более тысячи человек, и в результате информация дошла до похитителей. Через несколько дней пропажу обнаружил на парковке возле своего дома местный житель, который вызвал карабинеров. Когда машину открыли, на переднем сиденье обнаружили записку с извинениями.

”У нас тоже есть сердце, простите нас, мы не знали о вашей патологии", – написали, совестливые похитители.

После счастливого воссоединения с Doblo семья Дамиани поблагодарила всех причастных и объявила сбор средств на покупку другого автомобиля для инвалидов, который планирует передать местной благотворительной организации.