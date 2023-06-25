При транспортировке грузов по дорогам экономической зоны EMEA уже украдено товаров почти на девять миллиардов евро.

Паркинги без охраны – золотое дно для воров

Как подсчитали эксперты Ассоциации защиты активов перевозчиков, в этом году количество краж товаров из грузовиков на дорогах уже на 80% выше прошлогоднего. Краж становится больше даже в благополучной Европе. К примеру, в Германии: за апрель 15 из 36 особо больших убытков в регионе EMEA (экономическая зона Европы, Ближнего Востока и Африки) произошли именно в этой стране.

В среднем каждые 20 минут на немецких автодорогах и неохраняемых паркингах происходит нападение на грузовик с воровством товаров. Стоимость украденного суммарно составляет почти 1,3 миллиарда евро в год.

Также читайте У ворюг хватает новых рецептов краж

"Замки безопасности не останавливают воров – они разрезают брезент. Для транспортных компаний эти кражи часто могут означать потерю клиента или огромный ущерб их репутации", – рассказывает управляющий директор Euro Shell Germany Зенке Клейманн.

По сообщению упомянутой Ассоциации, в марте ущерб от краж в зоне EMEA составил 21 280 826 евро. Средняя стоимость каждого преступления составляет 591 344 евро.

Рост краж продолжается второй месяц подряд

В апреле зафиксировано 244 сообщения о воровстве грузов. В среднем ежедневно воры утаскивали товаров на сумму 834 367 евро.

По сравнению с предыдущим месяцем финансовые потери от воровства товара на дорогах и паркингах выросли на 54,9%. Второй месяц подряд количество подобных преступлений растет на 50 и более процентов.

По-прежнему наиболее востребованной категорией ворованного остается горючее. За четыре месяца оно лидирует в рейтинге краж, несмотря на то, что повсюду на АЗС цена дизельного топлива снижается.

Также читайте В Киеве на парковках умельцы мастерски сливают топливо

Зафиксировано 74 кражи горючего в 9 странах: Хорватии, Франции, Германии, Италии, Польше, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании. Правда, в апреле общее количество зарегистрированных случаев слива горючего снизилось на 18,7% по отношению к марту.

ТОП-5 стран по количеству зарегистрированных краж:

Германия – 179 инцидентов

На эту страну в апреле приходится треть общих потерь в регионе EMEA. Общая стоимость украденного составляет 10 367 246 евро.

Великобритания – 103 инцидента

В 35 случаях заявленная стоимость убытков составила 7 092 822 евро, что составляет 28,3% от общей стоимости в зоне EMEA.

Франция – 89 инцидентов

В апреле там зарегистрировано четыре очень больших кражи грузов на общую сумму 561 148 евро. Пять краж из цепочки поставок товаров на сумму от 50 до 100 тысяч евро нанесли в общей сложности ущерб на 389 578 евро.

Италия – 74 инцидента

Статистика грузовых преступлений в процессе грузоперевозок в Италии выросла за апрель на 21,3%. Из упомянутых случаев 40 самых громких краж дали общий ущерб в размере 1 804 024 евро.

Испания – 50 инцидентов

В Испании наблюдалось небольшое снижение количества зарегистрированных преступлений с 52 инцидентов в марте до 50 в апреле. От 20 самых крупных преступлений ущерб составил 645 553 евро.

Также читайте Есть воры, которые еще и отругают владельца украденного авто

Самые громкие кражи

В Бедфорде, Восточная Англия, 21 апреля ворюги сумели за один раз утащить неуказанные товары на сумму более 720 000 евро. Это – одна из самых больших краж.

В Мансфельд-Зудхарке, Германия, 26 апреля воры прорезали брезентовый тент полуприцепа и за короткий промежуток ночного времени украли с фуры и быстро вывезли почти 40 электровелосипедов. Без любителей экологически чистого транспорта там точно не обошлось.