Для этого угонщикам нужно добраться к электронному блоку фар.

Автоворы придумали еще один способ угнать вашу машину, и он достаточно креативный. Но почти не зависит от марки и модели автомобиля.

Также интересно некоторые Kia и Hyundai очень легко украсть

Метод угона начинается с получения доступа к модулю фар вашего автомобиля. Однако единственная причина, почему воры выбрали именно эту точку входа состоит в том, что это самый простой способ подключиться к системе CAN-шины автомобиля. Для тех, кто не в курсе, система CAN-шины автомобиля – это способ, с помощью которого многие электронные системы в современном автомобиле общаются друг с другом. Воры используют эту "центральную нервную систему" в своих интересах, совершая атаку, которую называют "инъекцией CAN".

В сети Даркнет продается специальное устройство (замаскированное под динамик JBL Bluetooth), которое при включении в CAN-шину автомобиля может имитировать брелок автомобиля. Причем эта уязвимость не специфична для какого-то конкретного автомобиля или модели – сейчас это проблема всей отрасли.

Воры оттягивают бамперы и декоративные элементы от автомобиля, что дает им доступ к шине CAN у разъема фары. Значительная часть систем CAN-шины транспортного средства скрыта глубоко внутри автомобиля, но поскольку современные фары настолько умны в наши дни, они нуждаются в собственной системе управления, а значит, они обязательно подключены к системе шины CAN во всем автомобиле.

Когда воры находят правильные провода, к которым можно подключиться, устройство для взлома выполняет работу за них. Кнопка Play на устройстве запрограммирована на то, чтобы приказать дверному ЭБУ разблокировать дверь, словно у вас в руке настоящий ключ от автомобиля. Заводится автомобиль подобным образом, так что вор может просто поехать на чужом авто, даже без его брелока.

На момент публикации этой статьи нет надежной защиты от такого рода краж. Однако хорошей новостью является то, что вор, пытающийся угнать автомобиль таким образом, должен проделать серьезную работу, чтобы получить доступ к электронике фары. Срыв панелей кузова требует времени, как и поиск электропроводки в автомобиле.

Автопроизводители уже знают об этой проблеме и работают над ее исправлением. Для начала они должны обновить программное обеспечение, распознающее тип активности в системах шины CAN. Это может помешать ворам в краткосрочной перспективе, но они могут найти способ обойти его в долгосрочной перспективе.

Что касается окончательного исправления, то каждое сообщение от одного пункта управления прибором к другому должно быть зашифровано и содержать коды аутентификации, которые невозможно подделать. Кроме того, каждый электронный прибор должен быть оснащен секретными ключами, а каждый автомобиль должен иметь собственные секретные ключи, чтобы предотвратить создание универсального кодера. Разработка такой системы безопасности займет у производителя транспортных средств много времени и усилий.

Кстати говоря в Украине вдвое увеличилось количество автоугонов

Чтобы хоть минимально обезопасить свой автомобиль от угона таким образом, вы можете парковать свой автомобиль в местах, которые не дадут легкого доступа к фарам. И, наконец, если вы заметили, что кто-то проводит какие-то работы у фар, обращайтесь в полицию, поскольку вор может готовить угон именно таким методом.