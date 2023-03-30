Существенный всплеск автоугонов зафиксирован в 2022 году.

Количество краж автомобилей в Украине в 2022 году выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством по ст. 289 УКУ. Это самый большой всплеск, начиная с 2017 года.

В начале 2023 года количество краж стало меньше, чем до полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ГПУ.

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Начиная с 2017 года количество открытых производств по ст. 289 УКУ об угоне автомобилей ежегодно уменьшалось — в среднем, на 25%. Причиной стало увеличение ответственности за это преступление – вместо штрафа нардепы ввели обязательное заключение и увеличили его срок.

За последние 10 лет наименьшее количество производств было зарегистрировано в 2021 году – 2 894, в среднем, это 240 дел в месяц.

В 2022 году среднемесячный показатель достиг 350 производств. Такой стремительный рост средних показателей относительно 2021 года и статистики в целом связан со всплеском автоугонов весной 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, в марте-мае 2022 года зарегистрировано 1956 дел о кражах машин. Это почти половина всех производств, зарегистрированных за год. Весной, в среднем, регистрировалось 650 производств в месяц.

Летом средние показатели угонов несколько упали — до 350 производств в месяц. Осенью сокращение продолжилось – до 240 производств в месяц, до уровня 2021 года. Уже в декабре было зарегистрировано наименьшее количество автоугонов в год – 100.

К счастью, в 2023 году количество производств о воровстве автомобилей стало даже ниже показателей до полномасштабного вторжения. За первые два месяца 2023 года уже зарегистрировано 310 новых производств. Это на 20% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.

Если в 2021 году в суд доходило каждое второе дело, то в 2022 году на судебное разбирательство попадало только каждое пятое производство об угоне автомобилей.

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