Суттєвий сплеск автоугонів зафіксовано у 2022 році.

Кількість крадіжок автомобілів в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі у порівнянні з 2021 роком. За рік було відкрито 4 194 кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 ККУ. Це найбільший сплеск, починаючи від 2017 року.

Натомість на початку 2023 кількість крадіжок авто навіть менша, аніж до великого вторгнення. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ГПУ.

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Починаючи з 2017 року кількість відкритих проваджень за ст. 289 ККУ про викрадення авто щорічно зменшувалася — в середньому, на 25%. Причиною стало збільшення відповідальності за цей злочин – замість штрафу нардепи запровадили обов’язкове ув’язнення та збільшили його термін.

За останні 10 років найменшу кількість проваджень було зареєстровано у 2021 році – 2 894, в середньому, це 240 справ на місяць.

У 2022 році середньомісячний показник сягнув 350 проваджень.Такий стрімкий ріст середніх показників відносно 2021 року та статистики загалом пов'язаний зі сплеском автоугонів навесні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, у березні-травні 2022 зареєстровано 1956 справ про крадіжку авто. Це майже половина усіх проваджень, зареєстрованих за рік. Навесні, в середньому, реєструвалося 650 проваджень на місяць.

Влітку середні показники автовикрадень дещо впали — до 350 проваджень на місяць. Восени скорочення продовжилося – до 240 проваджень на місяць, до рівня 2021 року. Вже у грудні було зареєстровано найменшу кількість автоугонів за рік – 100.

На щастя, у 2023 році кількість проваджень про крадіжки авто стали навіть нижчою за показники до великого вторгнення. За перші два місяці 2023 року вже зареєстровано 310 нових проваджень. Це на 20% менше, ніж за січень-лютий 2022 року.

Якщо у 2021 році до суду доходила кожна друга справа, то у 2022 році на судовий розгляд потрапляло лише кожне п’яте провадження про викрадення авто.

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