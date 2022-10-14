Поки розробники сигналізацій вигадують нові системи захисту авто, викрадачі намагаються покращити свої навички. То ж чи можливо автовласнику виграти у цій "гонці озброєнь"?

Існують чіткі дії, які можуть вберегти автомобіль від викрадення. Експерти з автобезпеки Benish GPS діляться рекомендаціями, що для цього автовласнику потрібно зробити. А для початку давайте розберемося з усім арсеналом засобів охорони авто.

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Механічні засоби проти викрадення

Якщо власник ставить собі за мету ускладнити проникнення в салон машини, то механічні протиугінні системи виконають це завдання. Спектр товарів від викрадення на авторинку досить широкий, але найбільше мають попит:

Замки капота

Металеві блокувальники селектора коробки перемикання передач

Засоби блокування рульового валу

Замки діагностичного роз’єму

Блокувальник педалі гальма

Сейф захисту ЕБУ

Захист дверного замка

Механічні блокувальники неможливо відключити на відстані, а злочинцеві доведеться витратити певний час, щоби демонтувати такі системи. Якщо ще й спрацює звукова сигналізація, це дуже ускладнить процес викрадення.

Безперечно, є викрадачі, які спеціалізуються на механічних блокаторах, тому така перешкода незначна для них. Як правило, механічні протиугінні засоби купуються та встановлюються як додаток до штатного іммобілайзера або сторонньої автомобільної сигналізації, підвищуючи ефективність захисту автомобіля.

Електронні системи захисту

Електронні протиугінні системи розраховані на те, щоб повністю знерухомити авто. Принцип дії найпопулярніших іммобілайзерів полягає в розриві електричного ланцюга в конкретних місцях. Таким чином, запуск двигуна буквально блокується засобом проти викрадення. Тобто навіть при проникненні викрадача в салон авто він просто не зможе нікуди поїхати.

Існують іммобілайзери, принцип роботи яких дещо відрізняється. Наприклад, вони передбачають, що авто все-таки зрушить з місця навіть при спробі несанкціонованого запуску двигуна. А ось через деякий час рух буде повністю паралізований. Це може просто приголомшити недосвідченого викрадача, адже спрацьовує ефект несподіванки.

Такий захист машини від викрадення здається ідеальним. У більшості автомобілів навіть встановлені штатні іммобілайзери, що вводить багатьох автовласників в оману про те, що з цими авто нічого не станеться. Однак на практиці злочинці, які спеціалізуються на угонах, давно знайомі зі штатними системами, тому легко впораються з ними. З такою проблемою стикаються не тільки власники бюджетних машин, а автомобілів преміум-класу.

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Телематичні рішення

Охоронні системи з використанням GPS- та GSM-модулів вже стали популярними серед автовласників. Вони мають попит, оскільки дають можливість повністю контролювати транспортний засіб. Усі сповіщення про стан автомобіля та його місцезнаходження надходять миттєво прямо на смартфон.

Багато виробників пропонують в якості додаткової комплектації датчики, які здатні:

контролювати увімкнення/вимкнення запалювання

моніторити відкриття дверей, капота, багажника

фіксувати найменші удари по кузову машини та колесам

попереджати про його нахили та спроби завантажити на евакуатор

фіксувати розбиття скла

повідомляти про рух усередині салону

контролювати спрацювання штатної сигналізації

Це не весь перелік можливостей телематичних систем. Зазвичай, повний спектр функцій підбирається з урахуванням потреб автовласника.

До речі чи вдасться викрасти авто з супутниковою охоронною системою?

Комплексний та індивідуальний підхід

Комплексне використання механічних та електронних систем надає значно більше впевненості у безпеці автомобіля.

Найкращий підхід – це використання якісної супутникової системи у поєднанні з механічними елементами захисту. Ідеальний варіант – цілодобова підтримка експертів з безпеки та допомога при спробі викрадення.

Усі ці пристрої компенсують недоліки один одного. У той час, коли викрадач спробує позбавитися механічних замків, власник миттєво зреагує за допомогою повідомлень про небезпечну ситуацію. Якщо викрадач захоче заглушити канал зв’язку, все одно блокування стартера, паливної помпи або інших вузлів та агрегатів не дасть машині зрушити з місця.

Реальна безперечна перевага комплексного підходу при виборі захисту – індивідуальність рішення. Таким чином, власник отримує абсолютно персональний набір захисту свого автомобіля. Це чітко корелює зі складністю викрадення, адже злочинцеві дуже важко та практично неможливо передбачити всі аспекти.

Але тут є нюанси. Усі зусилля захисту авто від викрадення можуть бути марні, якщо установка буде виконана некоректно. Дуже доцільно проконсультуватися з фахівцями перед тим, як обрати систему захисту, а також довірити встановлення професіоналам. Ще один мінус цього методу – дороговизна. За послуги цілодобового стеження потрібно платити абонплату.

Антирейтинг серед викрадачів

Купуючи новий автомобіль, не зайвим буде проаналізувати, чи має дана марка має попит серед викрадачів і заздалегідь продумати про надійний протиугінний захист.

Зверніть увагу на очевидні речі, про які часто забувають автовласники:

Дуже відповідально слід ставитись до вибору місця паркування авто. Навіть у випадку, коли у будинку немає спеціально обладнаної території, що охороняється, краще залишити машину в безпечному місці. Нехай навіть доведеться потім довше пройтися.

Важливо стежити за ключами та мітками, втрата яких може спричинити викрадення машини. Не залишайте їх без нагляду. Окрема порада – краще носити мітку та ключі окремо один від одного.

Для привернення додаткової уваги до свого автомобіля можна використовувати оригінальний зовнішній тюнінг. Цікаве зображення, спойлери на скло та багажник, нестандартна оптика – все це додатковий клопіт для злочинця. Адже у разі викрадення на ці ключові моменти звертатимуть увагу під час виконання плану перехоплення. Понад те, такий автомобіль обов’язково запам’ятається очевидцям.

Секретами захисту машини краще не ділитися ні з ким. Важко передбачити, де буде небезпека. Звичайна розмова про автомобілі може перетворитися на серйозний витік інформації, тому краще утриматися від таких оповідань. Принаймні на прикладі рішення для свого авто.

Підсумовуючи всі поради, можна стверджувати, що надмірного захисту не буває. Кожен спосіб має свої переваги та недоліки, тому краще використовувати комплексний підхід. Водночас не варто забувати про нетривіальні способи захисту авто. Це точно не буде зайвим і 100% не зашкодить.

Пам’ятайте: небезпека виникає тоді, коли її не чекають, тому захист авто – це те, про що варто подбати заздалегідь.