Пока разработчики сигнализаций придумывают новые системы защиты авто, угонщики пытаются улучшить свои навыки. Так можно ли автовладельцу выиграть в этой "гонке вооружений"?

Есть четкие действия, которые могут уберечь автомобиль от угона. Эксперты по автобезопасности Benish GPS делятся рекомендациями, что для этого автовладельцу нужно сделать. А для начала давайте разберемся со всем арсеналом средств охраны авто.

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Механические средства против угона

Если владелец ставит своей целью усложнить проникновение в салон машины, то механические противоугонные системы выполнят эту задачу. Спектр товаров от угона на авторынке достаточно широк, но больше всего пользуются спросом:

Замки капота

Металлические блокираторы селектора коробки переключения передач

Средства блокировки рулевого вала

Замки диагностического разъема

Блокиратор педали тормоза

Сейф защиты ЭБУ

Защита дверного замка

Механические блокировщики невозможно отключить на расстоянии, а преступнику придется потратить время, чтобы демонтировать такие системы. Если еще сработает звуковая сигнализация, это очень усложнит процесс похищения.

Бесспорно, есть угонщики, специализирующиеся на механических блокаторах, поэтому такое препятствие незначительно для них. Как правило, механические противоугонные средства приобретаются и устанавливаются как приложение к штатному иммобилайзеру или посторонней автомобильной сигнализации, повышая эффективность защиты автомобиля.

Электронные системы защиты

Электронные противоугонные системы рассчитаны на то, чтобы полностью обездвижить авто. Принцип действия популярнейших иммобилайзеров заключается в разрыве электрической цепи в конкретных местах. Таким образом, запуск двигателя буквально блокируется средством против угона. То есть даже при проникновении угонщика в салон авто он просто не сможет никуда уехать.

Есть иммобилайзеры, принцип работы которых несколько иной. К примеру, они предполагают, что авто все-таки сдвинется с места даже при попытке несанкционированного запуска двигателя. А вот через некоторое время движение будет полностью парализовано. Это может просто ошеломить неопытного угонщика, ведь срабатывает эффект неожиданности.

Такая защита машины от угона кажется идеальной. У большинства автомобилей установлены штатные иммобилайзеры, вводящие многих автовладельцев в заблуждение о том, что с этими авто ничего не произойдет. Однако на практике преступники, специализирующиеся на угонах, давно знакомы со штатными системами, поэтому легко справятся с ними. С такой проблемой сталкиваются не только владельцы бюджетных машин, но и автомобилей премиум-класса.

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Телематические решения

Охранные системы с использованием GPS- и GSM-модулей уже стали популярны среди автовладельцев. Они пользуются спросом, поскольку позволяют полностью контролировать транспортное средство. Все уведомления о состоянии автомобиля и его местонахождении поступают мгновенно прямо на смартфон.

Многие производители предлагают в качестве дополнительной комплектации датчики, которые способны:

контролировать включение/выключение зажигания

мониторы открытия двери, капота, багажника

фиксировать малейшие удары по кузову машины и колесам

предупреждать о его наклонах и попытках загрузить на эвакуатор

фиксировать разрушение стекла

сообщать о движении внутри салона

контролировать срабатывание штатной сигнализации.

Это не весь список возможностей телематических систем. Обычно полный спектр функций подбирается с учетом потребностей автовладельца.

Кстати удастся ли угнать автомобиль со спутниковой охранной системой?

Комплексный и индивидуальный подход

Комплексное использование механических и электронных систем придает намного больше уверенности в безопасности автомобиля.

Лучший подход – использование качественной спутниковой системы в сочетании с механическими элементами защиты. Идеальный вариант – круглосуточная поддержка экспертов по безопасности и помощь при попытке похищения.

Все эти устройства компенсируют недостатки друг друга. В то время, когда похититель попытается избавиться от механических замков, владелец мгновенно среагирует с помощью сообщений об опасной ситуации. Если угонщик захочет заглушить канал связи, все равно блокировка стартера, топливного насоса или других узлов и агрегатов не даст машине сдвинуться с места.

Реальное бесспорное преимущество комплексного подхода при выборе защиты – индивидуальность решения. Таким образом владелец получает абсолютно персональный набор защиты своего автомобиля. Это четко коррелирует со сложностью угона, ведь преступнику очень трудно и практически невозможно предусмотреть все аспекты.

Но здесь есть нюансы. Все усилия защиты авто от угона могут быть напрасны, если установка будет выполнена некорректно. Очень целесообразно проконсультироваться со специалистами перед тем, как выбрать систему защиты, а также доверить установку профессионалам. Еще один минус этого метода – дороговизна. За услуги круглосуточной слежки нужно платить абонплату.

Антирейтинг среди похитителей

Покупая новый автомобиль, не лишним будет проанализировать, пользуется ли данная марка спросом среди угонщиков и заранее продумать о надежной противоугонной защите.

Обратите внимание на очевидные вещи, о которых часто забывают автовладельцы:

Очень ответственно следует относиться к выбору места парковки авто. Даже в случае, когда в доме нет специально оборудованной охраняемой территории, лучше оставить машину в безопасном месте. Пусть даже придется потом дольше пройтись.

Важно следить за ключами и метками, потеря которых может привести к угону машины. Не оставляйте их без присмотра. Отдельный совет – лучше носить метку и ключи отдельно друг от друга.

Для привлечения дополнительного внимания к своему автомобилю можно использовать оригинальный внешний тюнинг. Интересное изображение, спойлеры на стекло и багажник, нестандартная оптика – все это дополнительные хлопоты для преступника. Ведь в случае угона на эти ключевые моменты будут обращать внимание при выполнении плана перехвата. Более того, такой автомобиль обязательно запомнится очевидцам.

Секретами защиты машины лучше не делиться ни с кем. Трудно предположить, где будет опасность. Обычный разговор об автомобилях может превратиться в серьезную утечку информации, поэтому лучше воздержаться от таких рассказов. По крайней мере, на примере решения для своего авто.

Подытоживая все советы, можно утверждать, что чрезмерной защиты не бывает. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки, поэтому лучше использовать комплексный подход. В то же время, не стоит забывать о нетривиальных способах защиты авто. Это точно не будет лишним и 100% не помешает.

Помните: опасность возникает тогда, когда ее не ждут, поэтому защита авто – это то, что стоит позаботиться заранее.