В США Hyundai и Kia сталкиваются со множеством групповых исков из-за легкости, с которой большинство их транспортных средств можно угнать.

Количество краж моделей Hyundai и Kia, выпущенных с 2011 по 2021 год, резко участилось после того как в соцсетях появились обучающие видео о том, как легко угонять эти транспортные средства.

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Желая увидеть, насколько легко угнать одну из моделей Hyundai или Kia, авторы канала Donut Media одолжили Elantra и взялись за ее кражу. Как оказалось, это шокирует.

Первое, что нужно сделать, это снять пластиковую крышку непосредственно за рулем. Это можно сделать, выкрутив два винта, но если дернуть достаточно сильно, пластиковые зажимы сломаются, и крышку можно будет снять без отвертки. Когда это будет сделано, можно легко получить доступ к цилиндру зажигания и продолжить вставлять маленькую шпильку, разделяя ее на две части.

Удалите первый кусок, куда обычно вставляете ключ, и вы останетесь с цилиндром, имеющим небольшой кусок открытого металла. Зажмите конец USB-кабеля в этом куске металла и готово. Все, что осталось сделать, это вернуть USB-кабель как ключ, и автомобиль сразу заведется.

Donut Media предполагает, что Hyundai и Kia, вероятно, стремились сократить расходы, когда они разработали слишком простой цилиндр зажигания, устанавливавшийся на многих их автомобилях.

Недавно компания Hyundai объявила, что владельцы пострадавших моделей смогут приобрести в дилерских центрах комплект безопасности стороннего производителя за 170 долларов, чтобы прибавить дополнительный уровень безопасности. Однако владельцам транспортных средств не просто нужно будет заплатить за сам комплект, а еще выложить более 500 долларов, чтобы установить его.