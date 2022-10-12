У США Hyundai і Kia стикаються з безліччю групових позовів через легкість, з якою більшість їхніх транспортних засобів можна викрасти.

Кількість крадіжок моделей Hyundai і Kia, випущених з 2011 по 2021 рік, різко почастішала після того як у соцмережах з’явились навчальні відео про те, як легко викрадати ці транспортні засоби.

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Бажаючи побачити, наскільки легко викрасти одну з моделей Hyundai або Kia, автори каналу Donut Media позичили Elantra та взялася за її крадіжку. Як виявилося, це шокуюче просто.

Перше, що потрібно зробити, це зняти пластикову кришку безпосередньо за кермом. Це можна зробити, викрутивши два гвинти, але якщо смикнути досить сильно, пластикові затискачі зламаються, і кришку можна буде зняти без викрутки. Коли це буде зроблено, можна легко отримати доступ до циліндра запалювання та продовжити вставляти маленьку шпильку, розділяючи її на дві частини.

Видаліть перший шматок, куди зазвичай вставляєте ключ, і ви залишитеся з циліндром, який має невеликий шматок відкритого металу. Затисніть кінець USB-кабелю в цьому шматку металу, і готово. Все, що залишилося зробити, це повернути USB-кабель, як ключ, і автомобіль одразу заведеться.

Donut Media припускає, що Hyundai і Kia, ймовірно, прагнули скоротити витрати, коли вони розробили надто простий циліндр запалювання, який встановлювався на багатьох їхніх автомобілях.

Нещодавно компанія Hyundai оголосила, що власники постраждалих моделей зможуть придбати в дилерських центрах комплект безпеки стороннього виробника за 170 доларів, щоб додати додатковий рівень безпеки. Однак власникам транспортних засобів не просто потрібно буде заплатити за сам комплект, а й викласти понад 500 доларів, щоб його встановити.