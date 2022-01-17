Ворота гаража, похоже, владельцу BMW X1 не обеспечивают нужный уровень защиты. Поэтому он придумал довольно причудливый способ для дополнительной безопасности.

Идея выдумщика состоит в том, чтобы парковаться поперек гаража, затрудняя выезд потенциальным ворам. Правда, это также усложняет его собственную жизнь, потому что каждый день нужно выехать и заехать обратно.

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Судя по видео, которое быстро распространилось в TikTok и Reddit, подобное дело происходит ежедневно – автором ролика является соседка мужчины, придумавшего такой противоугонный метод. И смотреть на этот процесс немного больно, потому что он занимает немало времени и требует терпения и сноровки.

Такой причудливой парковке в собственном гараже, кажется, есть только одно логическое объяснение. Вполне возможно, что владелец X1 живет в районе, где кражи со взломом являются довольно распространенными, и не хочет рисковать своим авто. Кроме того, когда речь идет о похитителях-подростках, они часто пасуют перед такими трудностями, как механическая коробка передач. Поэтому осложнение в виде поперечной парковки тоже может отвадить потенциального угонщика.