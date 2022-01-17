Ворота гаража, схоже, власнику BMW X1 не забезпечують потрібний рівень захисту. Тому він вигадав досить химерний спосіб для додаткової безпеки.

Ідея вигадника полягає в тому, щоб паркуватись поперек гаража, ускладнюючи виїзд потенційним крадіям. Щоправда, це також ускладнює його власне життя, адже щодня потрібно виїхати та заїхати назад.

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Судячи з відео, яке швидко поширилось у TikTok та Reddit, подібна справа відбувається щодня – автором ролику є сусіда чоловіка, що вигадав такий протиугонний метод. І дивитись на цей процес трохи боляче, адже він займає чимало часу і вимагає терпіння та вправності.

Для такого химерного паркування у власному гаражі, здається, є лише одне логічне пояснення. Цілком можливо, що власник X1 живе в районі, де крадіжки зі зломом є досить поширеними, і не хоче ризикувати своїм авто. Крім того, коли мова йде про викрадачів підлітків, вони часто пасують перед такими труднощами, як механічна коробка передач. Тому ускладнення у вигляді поперечного паркування також може відвадити потенційного викрадача.