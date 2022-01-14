Для недосвідчених водіїв паркування може бути дуже складним, але фахівець може поміститися на будь-якому доступному місці за лічені секунди. Гідна нагороди демонстрація вправності у паркування була випадково знята дорожньою камерою у Китаї.

Як свідчить таймкод на самому відео, інцидент стався 9 січня, за кілька хвилин після 9 години вечора. Вулична камера знімала невеличкий паркінг біля будинку, за якою була порожня дорога. Раптом у кадрі з’являється чорний седан Peugeot і швидко втискується у вільне місце. Але не зовсім так, як хотілось би паркуватись кожному.

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Обставини ДТП залишаються нез’ясованими, тому про подію можна судити лише з самого відео, яке швидко набирає популярності у соцмережах. На щастя, необережний водій не збив жодного автомобіля на самій дорозі й, схоже, обійшлося без постраждалих. Проте йому чи їй вдалось одним пострілом знищити п’ять автомобілів, у тому числі й свій. У будь-якому випадку водієві та всім можливим пасажирам пощастило залишитися живими після цього шаленого карколомного трюку.