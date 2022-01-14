Для неопытных водителей парковка может быть очень сложной, но специалист может поместиться на любом доступном месте за считанные секунды. Достойная награда демонстрации сноровки в парковке была случайно снята дорожной камерой в Китае.

Как свидетельствует таймкод на самом видео, инцидент произошел 9 января, через несколько минут после 9 часов вечера. Уличная камера снимала небольшой паркинг возле дома, за которым была пустая дорога. Внезапно в кадре появляется черный седан Peugeot и быстро втискивается в свободное место. Но не совсем так, как хотелось бы парковаться каждому.

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Обстоятельства ДТП остаются невыясненными, поэтому о происшествии можно судить только по самому видео, которое быстро набирает популярность в соцсетях. К счастью, неосторожный водитель не сбил ни одного автомобиля на самой дороге и, похоже, обошлось без пострадавших. Однако ему или ей удалось одним выстрелом уничтожить пять автомобилей, в том числе и свой. В любом случае водителю и всем возможным пассажирам посчастливилось остаться живыми после этого безумного сногсшибательного трюка.