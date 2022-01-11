Высокий клиренс, мощный мотор, полный привод, большие и красивые колеса – Raptor имеет все необходимое, чтобы спокойно передвигаться по дорогам и бездорожью при самых сложных условиях. Но заснеженный склон возле дома – это вовсе не "сложные условия", но пикап с ними не справился по одной-единственной причине.

Против законов физики ничего не поделаешь. Полный привод и все другие ходовые качества автомобиля теряют всякое значение, если колеса машины не имеют сцепления с поверхностью.

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В качестве примера, эти видео, опубликованные в социальных сетях, показывают, как водители двух мощных пикапов беспомощно скользят по склону. Первое видео показывает, как водитель поднятого Chevrolet Silverado пытается подняться на пологий холм. Доподлинно неизвестно, в какие шины “обут” этот пикап, однако низкий профиль шин присущ скорее летней резине. Во втором ролике мы видим Ford F-150 Raptor, владелец которого оконфузился на заснеженном склоне, даже не успев отъехать от собственного дома.