Уклонная дорога на подъезде к дому оказалась непреодолимой для британского люксового кроссовера. Несмотря на всю внедорожную славу бренда, мощный мотор под капотом, полный привод и даже соответствующие сезону шины Range Rover Sport не смог подняться по склону.

После всех демонстраций на бездорожье и умных электронных систем можно подумать, что Ranger Rover Sport легко выедет на заснеженный холм. Это видео может доказать обратное.

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Подробности об этом видео от канала YOUCAR ограничены. Номерной знак автомобиля закрыт, потому не ясно даже, где происходит дело. Аннотация видео показывает, что полноприводный автомобиль был оборудован зимними шинами Michelin Alpin. А в заголовок вынесен вопрос, не ошибка ли водителя привела к такому позорному результату?

На самом деле, это могло быть только одной из причин. Значительно важнее фактор снежной каши. Или льдины под снегом. В таких дорожных условиях сцепление шин с дорогой полностью отсутствует или критически низкое. Если на ровной дороге это не столь заметно, то на склоне физические законы раскрывают себя в полной мере. А когда почти отсутствует физический контакт с жесткой поверхностью, не помогут ни профессиональные навыки водителя, ни передовые электронные ассистенты.