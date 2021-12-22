Похила дорога на під'їзді до будинку виявилась нездоланною для британського люксового кросовера. Попри всю позашляхову славу бренду, потужний мотор під капотом, повний привід та навіть відповідні сезону шини, Range Rover Sport не зміг піднятись схилом.

Після всіх демонстрацій на бездоріжжі та розумних електронних систем можна подумати, що Ranger Rover Sport може легко виїхати на засніжений пагорб. Це відео може довести протилежне.

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Подробиці про це відео від каналу YOUCAR обмежені. Номерний знак автомобіля закритий, тому не ясно навіть, де відбувається справа. Анотація відео лиш вказує, що повнопривідний автомобіль було обладнано зимовими шинами Michelin Alpin. А у заголовок винесене запитання, чи не помилка водія призвела до такого ганебного результату?

Насправді це могло бути лише однією з причин. Значно важливішим є фактор снігової каші. Або криги під снігом. За таких дорожніх умов зчеплення шин з дорогою повністю відсутнє чи критично низьке. Якщо на рівній дорозі це не так помітно, то на схилі фізичні закони розкривають себе повною мірою. А коли майже відсутній фізичний контакт з твердою поверхнею, не допоможуть ні професійні навички водія, а ні передові електронні асистенти.