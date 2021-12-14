09:25, 14 грудня 0

Назва Land Cruiser давно вже стала окремим брендом. Але сьогодні багато хто вважає, що після "вісімдесятки" Land Cruiser поступово перетворювався на лімузин з великим позашляховим арсеналом. І ті, хто цінував у великій Toyota саме позашляхові амбіції, стали сумувати за більш екстремальною "справжньою" версією для off-road. Їхні молитви почули, і тепер Land Cruiser є і в версії GR Sport.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

GR Sport стала фактично третьою комплектацією для Ленд Крузера, яка доєдналася до виконань Prestige та Premium. GR розшифровується як GAZOO Racing. Так називається спортивне відділення "Тойоти", яке відповідає за багато гоночних дисциплін, в тому числі й за ралі "Дакар". Відповідно при створенні такої "трьохсотки" враховувалися побажання гонщиків. Хоча, як виявилося, змін стало більше зовнішніх, аніж з точки зору техніки.

Інша навіть зовні

Неозброєним оком видно чорну решітку радіатора з особливим малюнком секцій і написом Toyota на білій планці від фари до фари. У GR Sport матово-чорні накладки на колісних арках, корпусах дзеркал, ручки дверей. Такі ж чорні колісні диски R18 і чорні підніжки. Пропонується GR Sport в семи варіантах фарбування, але мені найбільше подобається білий, бо на темному губиться чорний декор. В гаммі кольорів є навіть червоний, який гарно перегукується з червоно-білими логотипами GR.

Якщо зазирнути під передній бампер, то побачимо композитний захист моторного відсіку, а номерна рамка перебралася вище і тепер її значно важче відірвати на бездоріжжі, ніж у попередніх "Ленд Крузерів".

Також цікаво тест-драйв Toyota Land Cruiser

Відрізняється GR Sport і ззаду. По-перше, у нього чорна емблема марки, металізований позашляховий захист на бампері, який насправді виявився пластиковим. Алюмінієві двері багажника з електроприводом піднімаються дуже високо. Якщо зазирнути в сам багажник, то тут ніяких відмінностей від інших версій Land Cruiser. Тут такий же величезний об’єм у 2052 л. А от позашляхова геометрія, незважаючи на те, що візуально кути здаються більшими, ніж у звичайних Land Cruiser, лишилася такою ж як у версії Prestige. Тобто кут в`їзду становить 31 градус, а з’їзду – 20 градусів. У версії Premium кут в`їзду становить 23 градуси.

В салоні продовжується чорно-червона тема. В нашій версії стеля, підлога і крісла чорні. На сидіннях і кермі є червоні акценти у вигляді стрічки та вставок червоного кольору. Ну і звичайно, скрізь логотипи GR. В тому числі й на центральному екрані, який з’являється, коли автомобіль заводиться. Фактично єдиними змінами, які не стосуються декору, стали кнопки, які відповідають за блокування диференціалів – їх немає у звичайного Land Cruiser.

Більше про нову Toyota Land Cruiser GR Sport

На асфальті

Вже перші кілометри за кермом GR Sport показують, що його поведінка відрізняється від звичайних LC навіть на асфальті. Хоча енергоозброєння те ж. Нам дісталася бензинова версія, хоча існують і дизельні. У нас під капотом – 3,5-літровий V6 з двома турбінами на 415 сил і 650 Нм тяги. Він не дає жодного приводу жалкувати про те, що V8 лишилися в історії. Тягне прекрасно, звучить не гірше, і найголовніше, що тепер всією цією тягою значно краще розпоряджається автоматична коробка на 10 передач.

Вже перші ж заміри розгону показали, що в реальному житті GR Sport веселіше їде, ніж написано в характеристиках, бо замість задекларованих 6,8 секунди до сотні ми розігналися за 6,65 с.

Але приблизно так само розганяється Land Cruiser у виконанні Prestige. Головні відмінності проявляються в налаштуваннях. Тут відчувається прогрес з точки зору слухняності: GR Sport їде легше, в ньому не відчуваються 2,5 тони ваги. Даються взнаки трохи жорсткіші амортизатори, і, як не дивно, активні стабілізатори, які дають переваги на бездоріжжі, але в замкненому стані додали точності. Land Cruiser так не крениться, як "цивільні" версії, цікавіше проходить повороти. Але при цьому нікуди не ділася проблема, про яку я згадував ще на попередньому тесті авто – це слабкуваті гальма. Так, вони стали значно кращими, ніж були на Land Cruiser 200 серії, але невідповідність динаміки розгону і динаміки уповільнення є навіть тут. Тому багато власників Land Cruiser серйозно замислюється над тюнінгом гальмівної системи.

GR Sport на дорозі наповнює водія впевненістю не лише з точки зору стабільності, тиші і комфорту. Він ще й дарує відчуття, що це реально статусний автомобіль. Особливо, коли тобі поступаються дорогою Range Rover – це особливе відчуття.

Виробник декларує витрату пального в міському режимі на рівні 16,7 л/100 км (в сертифікаційному циклі), а в середньому 12 л. Втім, за моїми спостереженнями, 110-літрового баку GR Sport вистачало приблизно на 600 км, тобто в ході тест-драйву його апетит становив 18 літрів. Дизельний GR Sport здатен проїхати на повній заправці 650 кілометрів, з тією лише різницею, що бак у нього 80 л. Але навіть бензиновик став менше "їсти" в порівнянні з попередником, в чому особлива заслуга автомата, який має довші верхні передачі - на швидкості 120 км/год здатен тримати півтори тисячі обертів на хвилину.

Запис на тест-драйв щодо Toyota Land Cruiser GR Sport

Бездоріжжя

Коли мова заходить про головні зміни, які є в GR Sport, то в першу чергу треба згадати систему активних стабілізаторів E-KDSS, яка дозволяє значно збільшувати ходи підвіски на бездоріжжі. Якщо до цього рекордсменом з довгохідності підвіски була "вісімдесятка", яка вміла задирати ногу аж на 69 см, то GR Sport має аж 70 см. Для порівняння: у звичайної "трьохсотки" ця цифра становить 63 см. З такими амплітудами вивісити колесо навіть на суворих косогорах майже не вдається. На передній осі знаходиться по одному гідроциліндру на кожне колесо, а на задній осі – один гідроциліндр.

До того ж розімкнені гідроцилідндри дають додаткову м’якість на розбитій дорозі. Можна мчати ріллею і почуватися комфортно. Удари зникають десь там в глибині ходової, і навіть на кермо не приходять. Зробити пружини ще більш жорсткими – і, здається, що на цій машині вже зараз можна брати участь в аматорських перегонах на бездоріжжі.

Як і в попередниці, у "трьохсотки" є система Turn Assist. Вона працює на основі повзучого режиму, який називається Crawl Control і фактично підгальмовує заднє внутрішнє до повороту колесо, суттєво зменшуючи радіус розвороту на бездоріжжі.

Другою головною відмінністю GR Sport разом з активними стабілізаторами стала поява трьох диференціалів, які можна заблокувати окремо. Тому навіть складні ділянки, які в принципі недоступні для кросоверів, він долає легко і на одному диханні. А от здатність форсувати глибоку воду лишилася на тому ж рівні. GR Sport може долати броди глибиною 70 см.

Запис на онлайн-консультацію щодо Toyota Land Cruiser GR Sport

Підбиваючи підсумки скажу, що GR Sport без сумніву реально крутіший за звичайний LC на бездоріжжі. Наявність блокування трьох диференціалів і активних стабілізаторів розкриває нові горизонти за межами асфальту. І це саме те виконання, якого не вистачало фермерам, мисливцям і рибалкам. Єдине – потенційним власникам доведеться зачекати, бо квота на цей рік вичерпана, живі машини з’являться вже наступного року.