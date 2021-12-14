09:25, 14 декабря 0

Название Land Cruiser давно уже стало отдельным брендом. Но сегодня многие считают, что после "восьмидесятки" Land Cruiser постепенно превращался в лимузин с большим внедорожным арсеналом. И те, кто ценил в большой Toyota именно внедорожные амбиции, стали скучать по более экстремальной настоящей версии для off-road. Их молитвы услышали, и теперь Land Cruiser выпустили в версии GR Sport.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

GR Sport стала фактически третьей комплектацией для “Лэнд Крузера”, присоединившейся к исполнениям Prestige и Premium. GR расшифровывается как GAZOO Racing. Так называется спортивное отделение "Тойоты", которое отвечает за многочисленные гоночные дисциплины, в том числе и за ралли "Дакар". Соответственно при создании такой "трехсотки" учитывались пожелания гонщиков. Хотя, как оказалось, изменений стало больше внешних, чем технических.

Другая даже снаружи

Невооруженным глазом видна черная решетка радиатора с особым рисунком секций и надписью Toyota на белой планке от фары до фары. У GR Sport матово-черные накладки на колесных арках, корпусах зеркал, ручки дверей. Такие же чёрные колесные диски R18 и чёрные подножки. Предлагается GR Sport в семи вариантах покраски, но мне больше нравится белый, потому что на темном теряется черный декор. В цветовой гамме пресутсвуют даже красный, который хорошо перекликается с красно-белыми логотипами GR.

Если заглянуть под передний бампер, то увидим композитную защиту моторного отсека, а номерная рамка перебралась выше и теперь ее труднее оторвать на бездорожье, чем у предыдущих "Ленд Крузеров".

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Отличается GR Sport и сзади. Во-первых, у него черная эмблема марки, металлизированная внедорожная защита на бампере, которая на самом деле оказалась пластиковой. Алюминиевые двери багажника с электроприводом поднимаются очень высоко. Если заглянуть в сам багажник, то здесь никаких отличий от других версий Land Cruiser. Такой же огромный объем в 2052 л. А вот внедорожная геометрия, несмотря на то, что зрительно углы кажутся большими, чем у обычных Land Cruiser, осталась такой же, как у версии Prestige. То есть угол въезда составляет 31 градус, а съезда – 20 градусов. В версии Premium угол въезда составляет 23 градуса.

В салоне продолжается черно-красная тема. В нашей версии потолок, пол и кресла чёрные. На сиденьях и руле есть красные акценты в виде ленты и вставок красного цвета. Ну и, конечно, везде логотипы GR. В том числе и на центральном экране – лого появляется, когда автомобиль заводится. Фактически единственными изменениями, не касающимися декора, стали кнопки, отвечающие за блокировку дифференциалов – их нет у обычного Land Cruiser.

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На асфальте

Уже первые километры за рулем GR Sport показывают, что его поведение отличается от обычных LC даже на асфальте. Хотя энерговооружение аналогичное. Нам досталась бензиновая версия, но есть и дизельные. Под капотом – 3,5-литровый V6 с двумя турбинами на 415 сил и 650 Нм тяги. Он не дает повода сожалеть о том, что V8 остались в истории. Тянет прекрасно, звучит не хуже, и самое главное, что теперь всей этой тягой значительно лучше распоряжается автоматическая коробка на 10 передач.

Уже первые замеры разгона показали, что в реальной жизни GR Sport едет веселее, чем написано в характеристиках, потому что вместо задекларированных 6,8 секунды до сотни мы разогнались за 6,65 с.

Но примерно так же разгоняется Land Cruiser в исполнении Prestige. Главные отличия проявляются в настройках. Здесь чувствуется прогресс с точки зрения управляемости: GR Sport идет легче, в нем не чувствуется 2,5 тонн веса. Сказываются несколько более жесткие амортизаторы, и, как ни странно, активные стабилизаторы, которые дают преимущество на бездорожье, но в закрытом состоянии добавили точности. Land Cruiser GR так не кренится, как "гражданские" версии, интереснее проходит повороты. Но при этом никуда не делась проблема, о которой я упоминал еще на предыдущем тесте автомобиля – это слабоватые тормоза. Да, они стали значительно лучше, чем были на Land Cruiser 200 серии, но несоответствие динамики разгона и динамики замедления наблюдается даже здесь. Поэтому многие владельцы Land Cruiser серьезно задумываются над тюнингом тормозной системы.

GR Sport на дороге наполняет водителя уверенностью не только с точки зрения стабильности, тишины и комфорта. Он еще и дарит чувство, что это реально статусный автомобиль. Особенно, когда тебе уступают дорогу Range Rover – это особое чувство.

Производитель декларирует расход горючего в городском режиме на уровне 16,7 л/100 км (в сертификационном цикле), а в среднем – 12 л. Впрочем, по моим наблюдениям, 110-литрового бака GR Sport хватало примерно на 600 км, то есть в ходе тест-драйва его аппетит составлял 18 литров. Дизельный GR Sport способен проехать на полной заправке 650 км, с той лишь разницей, что бак у него 80 л. Но даже бензиновый мотор стал меньше "есть" по сравнению с предшественником, в чем особая заслуга автомата, имеющего более длинные верхние передачи – на скорости 120 км/ч способен держать полторы тысячи оборотов в минуту.

Запись на тест-драйв Toyota Land Cruiser GR Sport

Бездорожье

Когда речь заходит о главных изменениях, которые есть в GR Sport, то в первую очередь следует упомянуть систему активных стабилизаторов E-KDSS, позволяющая значительно увеличивать ходы подвески на бездорожье. Если до этого рекордсменом по долгоходности подвески была "восемьдесятка", которая умела задирать ногу аж на 69 см, то GR Sport способен аж до 70 см. Для сравнения: у обычной "трехсотки" эта цифра составляет 63 см. С такими амплитудами вывесить колесо даже на суровых косогорах почти не удается. На передней оси находится по одному гидроцилиндру на каждое колесо, а на задней оси – один гидроцилиндр.

К тому же разомкнутые гидроцилиндры дают дополнительную мягкость на разбитой дороге. Можно нестись по пашне и чувствовать себя комфортно. Удары исчезают где-то в глубине ходовой, и даже на руль не приходят. Сделать пружины еще жестче – и, кажется, что на этой машине уже сейчас можно участвовать в любительских гонках на бездорожье.

Как и у предшественницы, у "трехсотки" есть система Turn Assist. Она работает на основе ползучего режима, который называется Crawl Control и фактически подтормаживает внутреннее к повороту заднее колесо, существенно уменьшая радиус разворота на бездорожье.

Вторым главным отличием GR Sport вместе с активными стабилизаторами стало появление трех дифференциалов, которые можно заблокировать отдельно. Поэтому даже сложные участки, которые в принципе недоступны для кроссоверов, он преодолевает легко и на одном дыхании. А вот способность форсировать глубокую воду осталась на том же уровне. GR Sport может преодолевать броды глубиной 70 см.

Запись на онлайн-консультацию касательно Toyota Land Cruiser GR Sport

Подводя итоги скажу, что GR Sport без сомнения реально круче обычного LC на бездорожье. Наличие блокировки трех дифференциалов и активных стабилизаторов раскрывает новые горизонты вне асфальта. И это именно то исполнение, которого не хватало фермерам, охотникам и рыбакам. Единственное – потенциальным владельцам придется подождать, потому что квота на этот год исчерпана, живые машины появятся уже в следующем году.