Високий кліренс, потужний мотор, повний привід, великі та гарні колеса – Raptor має усе необхідне, щоб спокійно пересуватись дорогами та бездоріжжям за найскладніших умов. І засніжений схил біля будинку – це зовсім не "складні умови", але пікап з ними не впорався з однієї-єдиної причини.

Проти законів фізики нічого не вдієш. Повний привід та усі інші ходові якості автомобіля втрачають будь-яке значення, якщо колеса машини не мають зчеплення з поверхнею.

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Як приклад, ці відео, опубліковані в соціальних мережах, показують, як водії двох потужних пікапів безпорадно ковзають схилом. Перше відео показує, як водій піднятого Chevrolet Silverado намагається піднятися на пологий пагорб. Достеменно невідомо, у які шини “взутий” цей пікап, однак низький профіль шин притаманний скоріше літній гумі. У другому ролику ми бачимо Ford F-150 Raptor, власник якого осоромився на засніженому схилі, навіть не встигши від’їхати від власного будинку.