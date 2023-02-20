Hyundai і Kia оголосили про безкоштовне оновлення програмного забезпечення для 8,3 млн автомобілів, щоб зупинити крадіжки, описані у відео TikTok.

Так званий «Kia Challenge» у TikTok призвів до крадіжок тисяч автомобілів цих брендів.

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У відеороликах глядачам показали, як за допомогою USB-кабелю та викрутки підключити дроти до автомобілів Kia, виготовлених до листопада 2021 року, які не мали електронних імобілайзерів двигуна.

Оновлення ПЗ ускладнить запуск транспортних засобів без ключа, запевняють корейські автовиробники.

Дилери Hyundai і Kia також забезпечать кожен удосконалений автомобіль наклейками на вікнах, які попереджають потенційних злодіїв, що авто має вдосконалені засоби захисту від крадіжок.