Нова, повністю електрична модель Hyundai IONIQ 6 буде доступна за ціною від 1 998 600 грн з двома батареями на вибір: 53 kWh з моноприводом та 77,4 kWh – з повним або моноприводом.

IONIQ 6 – це електричний автомобіль, який реалізує ідею “Емоційної Ефективності”, він має аеродинамічний скульптурний силует кузова з виразними вигинами.

Окрім яскравого спортивного зовнішнього вигляду модель пропонує інноваційний внутрішній простір, який можна порівняти з коконом. З самого початку внутрішній простір розроблявся одночасно з зовнішньою формою. Цей інтегрований підхід є нетрадиційним способом проєктування, що дав свій результат.

До речі IONIQ 6 отримав понад 37 тисяч замовлень у першу добу

Внутрішній простір було максимально збільшено, що призвело до унікального обтічного силуету та просторого інтер’єру.

Комплектації Hyundai IONIQ 6 в Україні:

У комплектації Elegance, вартістю від 1 998 600 грн. покупцеві будуть доступні пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense, адаптивний круїз контроль на базі даних з навігаційної системи, електропривід дверей багажного відділення, комбіноване оздоблення сидінь, електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира, цифрова панель приладів 12,3’’ та мультимедійна система 12,3‘’, підігрів передніх сидінь та керма, безключовий доступ Smart Key, світлодіодні передні та задні фари та інтелектуальна система головного світла (Intelligent Front-Lighting System), що автоматично корегує використання дальнього світла.

У комплектації TOP (ємність 77,4 kWh) вартістю від 2 333 100 грн. додатково до обладнання, доступного в версії Elegance, покупець отримає розширений пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense, систему кругового огляду, систему дистанційного паркування, вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь, пам’ять налаштувань та режим екстракомфорту Relaxation Seat для передніх сидінь, аудіосистему Bose, оздоблення сидінь шкірою, автоматичні приховані дверні ручки та ін.

Окрім цього, в додаткових пакетах можна замовити: цифрові бічні дзеркала (Digital Side Mirrors), що заміняють класичні дзеркала та відображають інформацію на двох OLED-моніторах, інтегрованих у панель приладів, прозорий та рухомий панорамний дах, багатокольорову підсвітку інтер'єру MOOD LIGHT, систему безпечного закриття панорамного люка за допомогою лише одного дотику.

Технічні подробиці про IONIQ 6

IONIQ 6 долає до 614 кілометрів на одному заряді (згідно з WLTP), а технологія надшвидкої зарядки E-GMP 800 В дозволяє дозарядитись на 351 кілометр всього за 15 хвилин.

Повний привід разом з батареєю 77,4 kWh генерують комбіновану вихідну потужність 326 к.с. (239 кВт-год) та 605 Нм крутного моменту. Ця конфігурація забезпечує розгінну динаміку від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди.

Надшвидка зарядка акумулятора разом з інноваційною функцією Vehicle-to-Load

Платформа E-GMP IONIQ 6 може підтримувати інфраструктуру зарядки 400 В та 800 В.

Мультизарядна система – це перша запатентована у світі технологія, яка управляє двигуном та інвертором для підвищення напруги від 400 до 800 В для стабільної сумісності зарядки.

Зарядний пристрій потужністю 350 кВт дозволяє IONIQ 6 заряджати від 10% до 80% всього за 18 хвилин. Користувачам IONIQ 6 потрібно заряджати автомобіль лише протягом п’яти хвилин, щоб досягти 100 км пробігу, згідно з WLTP.

IONIQ 6 також забезпечує інноваційну технологію V2L, яка дозволяє клієнтам вільно користуватися або заряджати будь-які електричні пристрої, такі як електричні велосипеди, скутери або кемпінгове обладнання, слугуючи зарядним пристроєм на колесах.

Для покупців доступні кілька варіантів гарантії: 4 роки без обмеження пробігу чи 5 років, або 100 кілометрів пробігу. Виробництво IONIQ 6 налагоджено на заводі Hyundai в Південній Кореї.