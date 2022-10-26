Новий електричний седан Hyundai Ioniq 6 буде випущений в лімітованому вигляді «First Edition»

Електромобіль Hyundai Ioniq 6 буде доступний для замовлення з 9 листопада лише в комплектації First Edition, а пізніше планується випуск інших варіантів.

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Нова модель, яку Hyundai назвали Electric Streamliner, використовує майже ту ж технологію, що й Ioniq 5. Модель може бути оснащена акумуляторною батареєю ємністю 58 або 77,4 кВт-год. Однак завдяки використанню найновіших технологій і своїй надзвичайно обтічній формі (він має коефіцієнт лобового опору лише 0,21 Cd), Ioniq 6 може перевершити максимальний заявлений діапазон найефективнішого Ioniq 5 на 64 милі.

Лімітований Ioniq 6 First Edition за ціною від 63 600 доларів отримав кілька додаткових ексклюзивних елементів дизайну екстер’єру та інтер’єру. Зовні 20-дюймові колеса моделі мають матове чорне покриття, а також є глянцеві чорні молдинги спереду, ззаду та збоку, а також кришки дзеркал.

Інші особливості First Edition включають підігрів передніх і задніх сидінь, підігрів керма, люк з електроприводом, бездротовий зарядний пристрій для телефону та двері багажника з електроприводом.

First Edition використовує батарею ємністю 77,4 кВт/год з повнопривідною трансмісією, що забезпечує потужність 321 к.с. і 605 Нм крутного моменту. На базі тієї самої платформи E-GMP, що й у Ioniq 5, є вбудована система зарядки з надшвидким зарядним пристроєм потужністю 350 кВт. Hyundai каже, що клієнти отримають безкоштовну річну підписку на пакет IONITY Premium.

Після першого випуску Ioniq 6 також буде доступний у двох інших комплектаціях: Premium і Ultimate. Ціни на решту модельного ряду ще не оголошено, але ми очікуємо, що одна з них буде нижчою за версію First Edition, з меншою кількістю обладнання та потенційно меншим акумулятором на 58 кВт/год. Ioniq 6, оснащений батареєю ємністю 58 кВт/год, матиме моно привід, тоді як версія на 77,4 кВт/год має повний привід, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 5,1 секунди.

Архітектура Hyundai E-GMP може підтримувати зарядку як 400 В, так і 800 В, причому зарядка 800 В є стандартною. За допомогою швидкого зарядного пристрою Ioniq 6 можна зарядити від 10 до 80 відсотків всього за 18 хвилин.

Маючи довжину 4855 мм, він довший за своїх основних конкурентів, включаючи Tesla, а з колісною базою 2950 мм забезпечує вражаючий простір ззаду. Однак, на відміну від деяких конкурентів, Ioniq 6 — це лише седан із вузьким отвором для багажу. При цьому Hyundai ще не розкрила подробиць загальної місткості багажника.

Панель приладів Ioniq 6 має схожу тему з моделлю 5 із двома 12-дюймовими екранами інформаційно-розважальної системи та дисплея водія на панелі приладів. Є додаткові екрани, розташовані на кожному кінці приладової панелі, також для системи камери, яка може замінити традиційні дверні дзеркала.