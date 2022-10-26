Новый электрический седан Hyundai Ioniq 6 будет выпущен в лимитированном виде First Edition

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 будет доступен для заказа с 9 ноября только в комплектации First Edition, а затем планируется выпуск других вариантов.

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Новая модель, которую Hyundai назвали Electric Streamliner, использует почти ту же технологию, что и Ioniq 5. Модель может быть оснащена аккумуляторной батареей емкостью 58 или 77,4 кВт/ч. Однако благодаря использованию новейших технологий и своей чрезвычайно обтекаемой форме (он имеет коэффициент лобового сопротивления только 0,21 Cd), Ioniq 6 может превзойти максимальный заявленный диапазон самого эффективного Ioniq 5 на 64 мили.

Лимитированный Ioniq 6 First Edition по цене от 63 600 долларов получил несколько дополнительных эксклюзивных элементов дизайна экстерьера и интерьера. Снаружи 20-дюймовые колеса модели имеют матовое черное покрытие, а также глянцевые черные молдинги спереди, сзади и сбоку, а также крышки зеркал.

Другие особенности First Edition включают подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, люк с электроприводом, беспроводное зарядное устройство для телефона и дверь багажника с электроприводом.

First Edition использует батарею емкостью 77,4 кВт/ч с полноприводной трансмиссией, обеспечивающей мощность 321 л.с. и 605 Нм крутящего момента. На базе той же платформы E-GMP, что и у Ioniq 5, есть встроенная система зарядки со сверхбыстрым зарядным устройством мощностью 350 кВт. Hyundai говорит, что клиенты получат бесплатную годовую подписку на пакет IONITY Premium.

После первого выпуска Ioniq 6 также будет доступен в двух других комплектациях: Premium и Ultimate. Цены на остальные модельные ряды еще не объявлены, но мы ожидаем, что одна из них будет ниже версии First Edition, с меньшим количеством оборудования и потенциально меньшим аккумулятором на 58 кВт/ч. Ioniq 6, оснащенный батареей емкостью 58 кВт/ч, будет иметь монопривод, тогда как версия на 77,4 кВт/ч имеет полный привод, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Архитектура Hyundai E-GMP может поддерживать как зарядку 400 В, так и 800 В, причем зарядка 800 В – является стандартной. С помощью быстрого зарядного устройства Ioniq 6 можно зарядить от 10 до 80 процентов всего за 18 минут.

Имея длину 4855 мм, он длиннее своих основных конкурентов, включая Tesla, а с колесной базой 2950 мм обеспечивает поразительное пространство сзади. Однако, в отличие от некоторых конкурентов, Ioniq 6 – это лишь седан с узким отверстием для багажа. При этом Hyundai еще не раскрыла подробностей общей вместимости багажника.

Приборная панель Ioniq 6 имеет схожую тему с моделью 5 с двумя 12-дюймовыми экранами информационно-развлекательной системы и дисплеем водителя на приборной панели. Имеются дополнительные экраны, расположенные на каждом конце приборной панели, а также для системы камеры, которая может заменить традиционные дверные зеркала.