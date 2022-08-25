За добу з моменту відкриття попередніх замовлень Ioniq 6 замовили 37 446 осіб, що стало новим рекордом марки.

Новий Hyundai Ioniq 6 отримав у перший день рекордну кількість попередніх замовлень більше, ніж кросовер Ioniq 5 півтора роки тому. Компанія заявила, що високий попит на Ioniq 6 доводить, що споживачі у Кореї вважають, що новий автомобіль змінить правила гри на користь електромобілів.

Читайте також: Hyundai готує до прем’єри новий електромобіль – Ioniq 6

Електромобіль Hyundai Ioniq 6 дебютував у липні на Міжнародному автосалоні у Пусані. Седан збудований на платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Місткість базової батареї дорівнює 53 кВтг, а опціональної long-range - 77,4 кВтг.

Стандартна версія має один двигун на задній осі. Однак найшвидший Ioniq 6 отримає два двигуни сумарною потужністю 239 кВт (325 к.с.) і крутним моментом 605 Нм. Він зможе прискорюватись з 0 до 100 км/год за 5,1 секунди.

У Південній Кореї стандартний Hyundai Ioniq 6 із заднім приводом коштує від 54 млн вон (40,5 тис. доларів США). Ціни на версію long-range із збільшеною батареєю стартують із 58,5 млн вон (43,8 тис. доларів). Головний конкурент Ioniq 6 на глобальному ринку – седан Tesla Model 3.

Перші замовники повинні отримати Hyundai Ioniq 6 на початку 2023 року.