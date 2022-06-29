Новинка отримає запас ходу близько 500 кілометрів. Потужність двигуна перевищуватиме 300 к.с.

Наступного місяця Hyundai покаже нову модель лінійки Айонік – електричний седан Ioniq 6. Проте дизайн новинки відомий вже зараз – Instagram-акаунт Car Design World опублікував фото раніше прем'єри.

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Виглядає Hyundai Ioniq 6 дуже незвичайно та самобутньо. В очі відразу кидається краплеподібний профіль та "корма" зокрема – вона ніби спадає вниз, за рахунок дуже крутої лінії даху.

Як і кросовер Ioniq 5, "шістка" також отримала піксельну оптику. Ще з характерного – приховані дверні ручки, а також камери замість дзеркал. Але це, втім, данина моді, а не якась унікальна опція.

Усередині Ioniq 6 також наслідує "п'яту модель" – є характерний прямокутний екран, який поєднує в собі панель приладів і тачскрин мультимедіа, а також "приплюснуте" кермо.

Базується Hyundai Ioniq 6 на платформі Electric Global Modular Platform (E-GMP) – окрім Ioniq 5, це електричне шасі вже використовує кросовер Kia EV6. Інші характеристики невідомі, є лише припущення, що автомобіль отримає батарею ємністю 77 кВт*год, з якою зможе проїжджати на одному заряді близько 500 км, а в топовій двомоторній версії видаватиме 220 кВт (308 сил).