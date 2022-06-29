Новинка получит запас хода около 500 километров. Мощность двигателя будет превышать 300 л.с.

В следующем месяце Hyundai покажет новую модель линейки Айоник – электрический седан Ioniq 6. Однако дизайн новинки известен уже сейчас – Instagram-аккаунт Car Design World опубликовал фото раньше премьеры.

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Выглядит Hyundai Ioniq 6 очень необычно и самобытно. В глаза сразу бросается каплевидный профиль и "корма" в частности – она как бы падает вниз, за счет очень крутой линии крыши.

Как и кроссовер Ioniq 5, "шестерка" также получила пиксельную оптику. Еще из характерного – скрытые дверные ручки, а также камеры вместо зеркал. Но это, впрочем, дань моде, а не какая-нибудь уникальная опция.

Внутри Ioniq 6 также идет по стопам "пятой модели" – есть характерный прямоугольный экран, сочетающий в себе панель приборов и тачскрин мультимедиа, а также "приплюснутый" руль.

Базируется Hyundai Ioniq 6 на платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP) – кроме Ioniq 5 это электрическое шасси уже использует кроссовер Kia EV6. Другие характеристики неизвестны, есть предположение, что автомобиль получит батарею емкостью 77 кВт*ч, с которой сможет проезжать на одном заряде около 500 км, а в топовой двухмоторной версии будет выдавать 220 кВт (308 сил).