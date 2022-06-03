Машина из-под обстрелов проехала в Польшу 1,6 тысячи километров.

Владелец Hyundai i30 – врач-пенсионер Александр, которому пришлось полтора месяца прятаться с семьей в подвале своего дома в Мариуполе. Не было воды и еды, электричества, доступа к информации, гибли тысячи мирных жителей.

В результате очередного обстрела ракета “Град” упала рядом с его домом, разбила ворота и повредила автомобиль. Двигатель, к счастью, не пострадал. Владелец “залатал” топливный бак, подключил тросы, и машина смогла ехать. Тогда он решил бежать из Мариуполя. Он поехал с женой и тестем на разбитом Hyundai 1,6 тысячи километров в Варшаву, а его внуки отправились на другой машине.

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Фото расстрелянного автомобиля с украинскими регистрационными номерами, припаркованного в варшавском районе Грохов, быстро попал в соцсети. Украинский врач из Мариуполя лечил других людей, но по городу ездил автобусом.

Один из ведущих варшавских дилеров бесплатно отремонтировал обстрелянный Hyundai. Он это сделал не ради славы, поэтому даже попросил не упоминать в СМИ его имя.