Машина з-під обстрілів проїхала до Польщі 1,6 тисячі кілометрів.

Власник Hyundai i30 - лікар-пенсіонер Олександр, якому довелося півтора місяця ховатися з родиною у підвалі свого будинку в Маріуполі. Не було води та їжі, електрики, доступу до інформації, гинули тисячі мирних жителів.

В результаті чергового обстрілу ракета «Град» впала поруч із його будинком, розбила ворота та пошкодила автомобіль. Двигун, на щастя, не постраждав. Власник «залатав» паливний бак, підключив троси, і машина змогла їхати. Тоді він вирішив тікати з Маріуполя. Він поїхав з дружиною та тестем на потрощеному Hyundai 1,6 тисячі кілометрів до Варшави, а його онуки вирушили на іншій машині.

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Фото розстріляного автомобіля з українськими реєстраційними номерами, припаркованого у варшавському районі Грохів, швидко потрапив в соцмережі. Український лікар з Маріуполя лікував інших людей, але містом їздив автобусом.

Один з провідних варшавських дилерів безкоштовно відремонтував обстріляний Hyundai. Він це зробив не задля слави, тому навіть попросив не згадувати в ЗМІ його ім’я.