71-річний Олександр Білий подолав на ЗАЗ-1102 цілих 2250 кілометрів.

Тепер Олександр шукає покупця на свою "Таврію" у Німеччині, пише Autobild.

Олександр Білий на своєму ЗАЗ "Таврія" проїхав 2250 кілометрів з української Вінниці, де 1 березня почались влучання ракет, до Німеччини, де у нього живе дочка. Втікав від війни, як і багато хто з українців.

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Усе, що 71-річний чоловік взяв із собою з дому, — це кілька предметів одягу та напівготову модель човна. "Я б хотів закінчити будівництво дерев’яного вітрильника", – каже інженер-пенсіонер. У нього є їжа на кілька днів з собою, для себе і свого кота, який його супроводжує. Він також кладе в багажник домашнє вишневе варення. "Воно не повинно потрапити в руки росіян", — з посмішкою каже Олександр.

2250 км “Таврія” навіть не відчула

Його поїздку координувала донька, яка багато років живе у Вінсен/Луе (Нижня Саксонія). На прикордонних переходах до Польщі надто людно. Тому вона говорить, щоб він їхав через Румунію далі – на Угорщину. Під час проїзду Україною він часто зупинявся – через повітряні тривоги. Готелі були переповнені, тож Олександр спав у машині.

Місця в машині небагато, та й багажник не надто просторий для довгих поїздок

У 2002 році він придбав цей автомобіль за 2400 доларів США. Найчастіше він просто їздив ним на дачу та в село. Запчастини доступні для пенсіонера, який отримує близько 70 євро на місяць.

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Раніше він купив вживану Audi 100 у Німеччині, але обслуговувати її було занадто дорого.

Зараз Олександр проживає з донькою та онукою. "Я не думала, що він так далеко доїде на своїй маленькій старенькій машині", – каже його донька Катерина. Але ЗАЗ витримав. Тепер Олександр сподівається, що колись зможе повернутися додому. Але "Таврія" може залишитись в Німеччині. Якщо знайде тут поціновувача-колекціонера.