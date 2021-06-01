Група ентузіастів з Дніпра переобладнала електричну ЗАЗ-1102 Таврія. Мало того, її навіть зареєстрували як "електричку", і тепер на вітчизняному авто красуються "зелені" номери.

Кілька друзів два роки тому вирішили створити електромобіль для бізнесу. Знайшлася для цих цілей якраз старенька Таврія, розповідають на каналі 2+2.

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Підсумковий автомобіль назвали Kozak EV. Замість ДВС-начиння він отримав електромотор, блок управління електромотором, контролер, перетворювач напруги, батарею, зарядний пристрій. Ще одна “фішка” електричної “Таврії” – замість аналогових приладів з'явилася цифрова панель.

Витрата “Таврії Електро” становить всього 10 кВт г на 100 км пробігу – для порівняння, це вдвічі рази менше показника Tesla Model 3 (правда, у випадку з Теслою і показники динаміки зовсім інші). На одному заряді “Козак” проїжджає 200 км, повна зарядка від 220-вольтової розетки займає 6 годин. До речі, ще одна особливість саморобки – за люком бензобака ховається звичайна вилка від побутових приладів.

Важливо, що творці подбали й про безпеку. АКБ помістили в спеціальний металевий контейнер, які у випадку пожежі не дасть вогню розповсюдитися на інші агрегати. Крім того, від перегріву захищає спеціальна електроніка.

В цілому творці зазначили, що після переходу на електрику “Таврія” стала більш комфортною, оскільки електропривід спричиняє набагато менше шумів і вібрацій.

А тепер найцікавіше: “Козак” вийшов настільки вдалим, що машину вирішили поставити на мініконвеєр. Уже випущено п'ять екземплярів, плюс ще три на підході. При цьому замовнику не потрібно довго чекати, позаяк електропривод робиться в основному з місцевих, українських компонентів. Наприклад, силову установку з нуля збирають всього за 48 годин.