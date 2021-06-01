Группа энтузиастов из Днепра переделали электрическую ЗАЗ-1102 Таврия. Мало того, ее даже зарегистрировали как "электричку", и теперь на отечественном хэтчбекe красуются "зеленые" номера.

Как говорится в сюжете коллег с телеканала 2+2, история началась с того, что несколько друзей два года назад решили создать электромобиль для бизнеса. Нашлась для этих целей как раз старушка “Таврия”.

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Итоговый автомобиль назвали “Kozak EV”. Вместо ДВС-начинки он получил электромотор, блок управления электромотором, контроллер, преобразователь напряжения, батарею, зарядное устройство. Еще одна "фишка" электрической “Таврии” – вместо аналоговых приборов появилась цифровая панель.

Расход “Таврии Электро” составляет всего 10 кВт ч на 100 км пробега – для сравнения, это в два раза меньше показателя Tesla Model 3 (правда, в случае с “Теслой” и показатели динамики совсем другие). На одном заряде “Козак” проезжает 200 км, полная зарядка от 220-вольтовой розетки занимает 6 часов. Кстати, еще одна особенность самоделки – за люком бензобака скрывается обычная вилка от бытовых приборов.

Важно, что создатели позаботились и о безопасности. АКБ поместили в специальный металлический контейнер, который в случае пожара не даст огню распространиться на другие агрегаты. Кроме того, от перегрева защищает специальная электроника.

В целом создатели отметили, что после перехода на электричество Таврия стала более комфортной, так как электропривод производит гораздо меньше шума и вибраций.

А теперь самое интересное: Козак получился настолько удачным, что, как заявляют его разработчики, машину решили поставить на мини-конвейер. Уже выпущено пять экземпляров, плюс еще три на подходе. При этом заказчику не нужно долго ждать, так как электропривод делается в основном из местных, украинских комплектующих. Например, силовую установку с нуля собирают всего за 48 часов.