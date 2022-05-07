71-летний Александр Билый преодолел на ЗАЗ-1102 целых 2250 километров.

Теперь Александр ищет покупателя на свою "Таврию" в Германии, пишет Autobild.

Александр Билый на своей ЗАЗ "Таврия" проехал 2250 километров из украинской Винницы, где 1 марта начались попадания ракет, в Германию, где у него живет дочь. Убегал от войны, как и многие украинцы.

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Все, что 71-летний мужчина взял с собой из дома, — несколько предметов одежды и на половину готовую модель лодки. "Я бы хотел закончить строительство деревянного парусника", – говорит инженер-пенсионер. У него есть еда на несколько дней с собой, для себя и сопровождающего его кота. Он также кладет в багажник домашнее вишневое варенье. "Оно не должно попасть в руки россиян", – с улыбкой говорит Александр.

2250 км "Таврия" даже не почувствовала

Его поездку координировала дочь, которая много лет живет в Винсене/Луэ (Нижняя Саксония). На пограничных переходах в Польшу слишком многолюдно. Поэтому она говорит, чтобы он ехал через Румынию, дальше – в Венгрию. Во время проезда по Украине он часто останавливался – из-за воздушных тревог. Отели были переполнены, поэтому Александр спал в машине.

Места в машине немного, да и багажник не слишком просторный для долгих поездок.

В 2002 году он приобрел этот автомобиль за 2400 долларов. Чаще всего он просто ездил на нем на дачу и в село. Запчасти доступны для пенсионера, получающего около 70 евро в месяц.

По дороге потерялась пробка бензобака, ее заменили крышкой от термоса.

Ранее он купил подержанную Audi 100 в Германии, но обслуживать ее было слишком дорого.

Сейчас Александр проживает с дочерью и внучкой. "Я не думала, что он так далеко доедет на своей маленькой старенькой машине", – говорит его дочь Екатерина. Но ЗАЗ выдержал. Теперь Александр надеется, что когда-нибудь сможет вернуться домой. Но "Таврия" может остаться в Германии. Если найдет здесь ценителя-коллекционера.