За сутки с момента открытия предварительных заказов Ioniq 6 заказали 37 446 человек, что стало новым рекордом марки.

Новый Hyundai Ioniq 6 получил в первый день рекордное количество предварительных заказов больше, чем кроссовер 5 Ioniq полтора года назад. Компания заявила, что высокий спрос на Ioniq 6 доказывает, что потребители в Корее считают, что новый автомобиль изменит правила игры в пользу электромобилей.

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Электромобиль Hyundai Ioniq 6 дебютировал в июле на Международном автосалоне в Пусане. Седан построен на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Емкость базовой батареи равна 53 квтч, а опциональной long-range – 77,4 квтч.

Стандартная версия имеет один двигатель на задней оси. Однако самый быстрый Ioniq 6 получает два двигателя суммарной мощностью 239 кВт (325 л. с.) и крутящим моментом 605 Нм. Он сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

В Южной Корее стандартный Hyundai Ioniq 6 с задним приводом стоит от 54 млн вон (40,5 тыс. долларов США). Цены на версию long-range с увеличенной батареей стартуют с 58,5 млн вон (43,8 тыс. долларов). Главный конкурент Ioniq 6 на глобальном рынке – седан Tesla Model 3.

Первые заказчики должны получить Hyundai Ioniq 6 в начале 2023 года.