Новая полностью электрическая модель Hyundai IONIQ 6 будет доступна по цене от 1 998 600 грн с двумя батареями на выбор: 53 kWh с моноприводом и 77,4 kWh – с полным или моноприводом.

IONIQ 6 – это электрический автомобиль, реализующий идею "Эмоциональной Эффективности", он имеет аэродинамический скульптурный силуэт кузова с выразительными изгибами.

Кроме яркого спортивного внешнего вида модель предлагает инновационное внутреннее пространство, сравнимое с коконом. С самого начала внутреннее пространство разрабатывалось одновременно с внешней формой. Этот интегрированный подход является нетрадиционным способом проектирования, давшим свой результат.

Кстати говоря IONIQ 6 получил более 37 тысяч заказов в первые сутки

Внутреннее пространство было максимально увеличено, что привело к уникальному обтекаемому силуэту и просторному интерьеру.

Комплектации Hyundai IONIQ 6 в Украине:

В комплектации Elegance, стоимостью от 1998600 грн. покупателю будут доступны пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, адаптивный круиз контроль на базе данных по навигационной системе, электропривод дверей багажного отделения, комбинированная отделка сидений, электрорегулировка водительского сиденья и переднего пассажира, цифровая панель приборов 12,3'' и мультимедийная система 12,3'', подогрев передних сидений и руля, бесключевой доступ Smart Key, светодиодные передние и задние фары и интеллектуальная система головного света (Intelligent Front-Lighting System), автоматически корректирующая использование дальнего света.

В комплектации TOP (емкость 77,4 kWh) стоимостью от 2333100 грн. дополнительно к оборудованию, доступному в версии Elegance, покупатель получит расширенный пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, систему кругового обзора, систему дистанционной парковки, вентиляцию передних и подогрев задних сидений, память настроек и режим экстракомфорта Relaxation Seat для передних сидений, аудиосистему Bose, отделка сидений кожей, автоматические скрытые дверные ручки и т.д.

Кроме того, в дополнительных пакетах можно заказать: цифровые боковые зеркала (Digital Side Mirrors), заменяющие классические зеркала и отображающие информацию на двух OLED-мониторах, интегрированных в панель приборов, прозрачную и подвижную панорамную крышу, многоцветную подсветку интерьера MOOD LIGHT систему безопасного закрытия панорамного люка с помощью только одного прикосновения.

Технические подробности о IONIQ 6

IONIQ 6 преодолевает до 614 километров на одном заряде (согласно WLTP), а технология сверхбыстрой зарядки E-GMP 800 В позволяет дозарядиться на 351 километр всего за 15 минут.

Полный привод вместе с батареей 77,4 kWh генерируют комбинированную выходную мощность 326 л. (239 кВт-ч) и 605 Нм крутящего момента. Эта конфигурация обеспечивает разгонную динамику от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Сверхбыстрая зарядка аккумулятора вместе с инновационной функцией Vehicle-to-Load

Платформа E-GMP IONIQ 6 может поддерживать инфраструктуру зарядки 400 В и 800 В.

Мультизарядная система – первая запатентованная в мире технология, которая управляет двигателем и инвертором для повышения напряжения от 400 до 800 В для стабильной совместимости зарядки.

Зарядное устройство мощностью 350 кВт позволяет IONIQ 6 заряжать от 10 до 80% всего за 18 минут. Пользователям IONIQ 6 нужно заряжать автомобиль только в течение пяти минут, чтобы достичь 100 км пробега согласно WLTP.

IONIQ 6 также обеспечивает инновационную технологию V2L, которая позволяет клиентам свободно пользоваться или заряжать любые электрические устройства, такие как велосипеды, скутеры или кемпинговое оборудование, служа зарядным устройством на колесах.

Для покупателей доступно несколько вариантов гарантии: 4 года без ограничения пробега или 5 лет или 100 километров пробега. Производство IONIQ 6 отлажено на заводе Hyundai в Южной Корее.