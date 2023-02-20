Hyundai и Kia объявили о бесплатном обновлении программного обеспечения для 8,3 млн автомобилей, чтобы остановить кражи вдохновенными с видео в TikTok.

Так называемый Kia Challenge в TikTok привел к угонам тысяч автомобилей этих брендов.

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В видеороликах зрителям показали, как с помощью USB-кабеля и отвертки подключить провода к автомобилям Kia, изготовленным до ноября 2021 года, не имеющим электронных иммобилайзеров двигателя.

Обновление ПО усложнит запуск транспортных средств без ключа, уверяют корейские автопроизводители.

Дилеры Hyundai и Kia также обеспечат каждый усовершенствованный автомобиль наклейками на окнах, предупреждающих потенциальных воров, что авто имеет усовершенствованные средства защиты от угонов.