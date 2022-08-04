Речь идет об автомобилях Kia с 2011 модельного года, а также модели Hyundai, начиная с 2015 модельного года.

Волна краж автомобилей Hyundai и Kia прокатилась в США. Дело в том, что хакеры обнаружили очень простой способ завладения некоторыми моделями этих корейских производителей. Мошенникам достаточно лишь проникнуть в салон и с помощью USB-кабеля завести его. В соцсетях есть несколько видео, которые демонстрируют, как совершить это преступление.

Среди пострадавших – автомобили Kia с 2011 модельного года, а также Hyundai с 2015 модельного года. Зная об этой проблеме, в некоторых американских городах полиция раздавала блокировщики на руль для владельцев этих авто.

Также интересно какие существуют альтернативы российским автосигнализациям

Группа людей под названием Kia Boys в социальных сетях публикует видео угона Hyundai и Kia. Для этого они используют только USB-кабель. Затем угонщики показывают, как весело катаются на этих автомобилях.

Милуоки, штат Висконсин, является главным очагом этой проблемы. В 2021 году количество краж автомобилей Hyundai и Kia выросло на 2644 процента по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на сентябрь 2021 года полиция указывала, что ежедневно похищали 20 этих моделей.

Эта проблема возникла не только в этом городе, сообщения о кражах Kia и Hyundai участились во всей стране.

Производитель автомобилей Hyundai и Kia утверждает, что все новые авто имеют иммобилайзер двигателя, то есть эта проблема их не касается. Что касается более ранних моделей, то они якобы “соответствуют или превышают федеральные стандарты безопасности автомобилей, а иммобилайзеры двигателей являются стандартным оборудованием”.