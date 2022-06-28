Автовладельцы, которые в свое время установили на автомобиль российские автосигнализации Starline или Pandora и оказались без защиты, теперь ищут альтернативу российским автосигнализациям.

К сожалению, среди украинских автовладельцев к 2022 году российские охранные системы были очень популярны. Речь идет о Starline, Pandora, Pandect, Призрак и т.д. Однако с первых дней войны они пожалели о своем выборе. Пользователи таких автосигнализаций столкнулись со сбоями, некоторые системы совсем перестали работать или исчезла возможность управлять и получать обратную связь через приложение. К тому же, покупка российских систем охраны не только приносит налоги в бюджет страны-агрессора, финансирующие войну в Украине, но также может привести к передаче персональных данных врагу.

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В то же время на украинском рынке автоэлектроники есть достойные альтернативы российским автосигнализациям. Среди систем мирового уровня, которые сейчас работают в Украине, стоит отметить: Benish Guard, Convoy, Eurosec GSW can, Magnum, Platinum, Vam System, Vodafone Guardian. Рассмотрим их поподробнее.

Benish GUARD

Спутниковая противоугонная система с фиксацией удара, наклона и перемещения. Реагирует на несанкционированное включение зажигания, открытие автомобиля, движение автомобиля с выключенным зажиганием (эвакуация). Основное преимущество системы – наличие собственного диспетчерского центра Benish GPS, сотрудники которого мгновенно реагируют при поступлении сигналов тревоги. В случае, если злоумышленник пытается угнать автомобиль, диспетчер сразу же направляет патруль полиции к местоположению авто.

Для безопасности автовладельца предусмотрена тревожная кнопка, по нажатию которой диспетчер моментально получает уведомление о тревожной ситуации и далее действует согласно протоколу. Идентификация владельца и деактивация режима охраны производится путем ввода персонального кода на клавиатуре или с помощью бесконтактной метки. Главный недостаток – высокая стоимость системы и необходимость абонентской платы.

Benish GUARD Страна производства Израиль Цена $ 299 – 1499 Реагирование на тревоги диспетчерский центр и самостоятельно

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Convoy

Автомобильная охранно-трекинговая GSM-система информирует владельца охраняемого объекта без ограничения на расстоянии. Управляется с помощью штатного брелока автомобиля или по телефону. Уведомление о тревоге поступает в виде смс или звонка автовладельцу, а также в мобильном приложении. С помощью программы можно дистанционно ставить и снимать режим охраны, управлять сервисными устройствами, производить запуск и остановку двигателя автомобиля.

Convoy Страна производства Китай Цена $ 100 – 230 Реагирование на тревоги самостоятельно

Magnum GSM

Автомобильная GSM сигнализация, которая в случае угрозы и тревожных событий сообщает владельцу автомобиля голосовым сообщением по телефону или SMS-сообщению. Также содержит встроенный GPS модуль и передает информацию о местонахождении и передвижении в мобильное приложение. Для оперативного управления можно использовать штатные брелки автомобиля.

Magnum Страна производства Украина Цена $ 100 – 310 Реагирование на тревоги самостоятельно

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EUROSEC GSW can

Появилась в Украине относительно недавно. Охранная GSM сигнализация с функцией мониторинга и контроля удара и наклона по автомобилю. Управление сигнализацией с помощью штатного брелока авто или штатной функции бесключевого доступа. Благодаря наличию встроенного GPS модуля можно отслеживать местонахождение и маршрут передвижения на карте. Данные отображаются в мобильном приложении, а при фиксации попытки угона автовладельцу необходимо реагировать самостоятельно.

EUROSEC GSW can Страна производства Литва Цена от $ 320 Реагирование на тревоги самостоятельно

Vam System

Противоугонная система блокирует до 7 деталей автомобиля: двигатель, педаль сцепления, электронику, ручной тормоз, батарею, топливную систему, электронный блок управления. Для активации и деактивации охраны используется специальный ключ-метка. Только после установки ключа в приемник происходит деактивация режима охраны.

Vam System Страна производства Словакия Цена от $ 380 Реагирование на тревоги самостоятельно

Vodafone Guardian

Спутниковая охранная система, производимая в странах ЕС, работающая в 60+ странах мира. За пределами Украины система работает без необходимости подключения роуминга. Для активации/деактивации режима охраны используются бесконтактные метки. В Vodafone Guardian предусмотрен контроль за движением с выключенным зажиганием. Владелец получит уведомление в мобильное приложение и звонок из центра, если авто везут на эвакуаторе.

В Украине продажей системы занимается Vodafone Украина, а услуги реагирования на тревоги при попытках угона авто, на которых установлены системы Vodafone Guardian, предоставляет компания Benish GPS. При необходимости диспетчер Бениш может вызвать полицию к месту нахождения автомобиля, которые определяются с высокой точностью благодаря технологиям GPS.

Vodafone Guardian Страна производства Италия Цена от $177 Реагирование на тревоги диспетчерский центр и самостоятельно

Напомним, что для охраны авто можно установить GSM-метку