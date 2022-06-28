Автовласники, які свого часу встановили на автомобіль російські автосигналізації Starline чи Pandora та опинились без захисту, тепер шукають альтернативи російським автосигналізаціям.

На жаль, серед українських автовласників до 2022 року російські охоронні системи були дуже популярними. Мова йде про Starline, Pandora, Pandect, Призрак тощо. Однак з перших днів війни вони пожалкували про свій вибір. Користувачі таких автосигналізацій зіткнулися зі збоями, деякі системи зовсім перестали працювати або зникла можливість керувати й отримувати зворотний зв’язок через додаток. До того ж покупка російських систем охорони не лише приносить податки до бюджету країни-агресора, які фінансують війну в Україні, але також може призвести до передачі персональних даних ворогові.

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Водночас, на українському ринку автоелектроніки є достойні альтернативи російським автосигналізаціям. Серед систем світового рівня, які зараз працюють в Україні, варто відзначити: Benish Guard, Convoy, Eurosec GSW can, Magnum, Platinum, Vam System, Vodafone Guardian. Розглянемо їх детальніше.

Benish GUARD

Супутникова протиугінна система з фіксацією удару, нахилу та переміщення. Реагує на несанкціоноване увімкнення запалення, відкриття автомобіля, рух автомобіля з вимкненим запаленням (евакуація). Основна перевага системи – наявність власного диспетчерського центру Benish GPS, співробітники якого миттєво реагують при надходженні сигналів тривоги. У разі, якщо зловмисник намагається викрасти автомобіль, диспетчер одразу ж спрямовує патруль поліції до місця розташування авто.

Для безпеки автовласника передбачена тривожна кнопка, після натискання якої диспетчер моментально отримує повідомлення про тривожну ситуацію і далі діє згідно з протоколом. Ідентифікація власника та деактивація режиму охорони відбувається шляхом введення персонального коду на клавіатурі або за допомогою безконтактної мітки. Головний недолік – висока вартість системи та необхідність абонентської плати.

Benish GUARD Країна виробництва Ізраїль Ціна $ 299 – 1499 Реагування на тривоги диспетчерський центр та самостійно

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Convoy

Автомобільна охоронно-трекінгова GSM-система інформує власника об’єкта, що охороняється без обмеження на відстані. Керується за допомогою штатного брелока автомобіля або за телефоном. Повідомлення про тривогу надходить у вигляді смс або дзвінка автовласнику, а також у мобільному додатку. За допомогою програми можна дистанційно ставити та знімати режим охорони, керувати сервісними пристроями, здійснювати запуск та зупинку двигуна автомобіля.

Convoy Країна виробництва Китай Ціна $ 100 – 230 Реагування на тривоги самостійно

Magnum GSM

Автомобільна GSM сигналізація, яка у випадку загрози та тривожних подій повідомляє власника автомобіля голосовим повідомленням через телефон або SMS-повідомленням. Також містить вбудований GPS модуль і передає інформацію про місцезнаходження та пересування в мобільний додаток. Для оперативного керування можна використовувати штатні брелоки автомобіля.

Magnum Країна виробництва Україна Ціна $ 100 – 310 Реагування на тривоги самостійно

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EUROSEC GSW can

З’явилася в Україні відносно нещодавно. Охоронна GSM сигналізація з функцією моніторингу та контролем удару та нахилу по автомобілю. Управління сигналізацією за допомогою штатного брелока авто або штатної функції безключового доступу. Завдяки наявності вбудованого GPS модуля можна відстежувати місцезнаходження та маршрут пересування на карті. Дані відображаються в мобільному додатку, а при фіксації спроби угону автовласнику необхідно реагувати самостійно.

EUROSEC GSW can Країна виробництва Литва Ціна від $ 320 Реагування на тривоги самостійно

Vam System

Протиугінна система блокує до 7 деталей автомобіля: двигун, педаль зчеплення, електроніку, ручне гальмо, батарею, паливну систему, електронний блок управління. Для активації та деактивації охорони використовується спеціальний ключ-мітка. Тільки після встановлення ключа у приймач відбувається деактивація режиму охорони.

Vam System Словаччина Країна виробництва Ціна від $ 380 Реагування на тривоги самостійно

Vodafone Guardian

Супутникова охоронна система, яка виробляється в країнах ЄС, та працює у 60+ країнах світу. За межами України система працює без необхідності підключення роумінгу. Для активації/деактивації режиму охорони використовуються виключно безконтактні мітки. У Vodafone Guardian передбачено контроль за рухом із вимкненим запаленюванням. Власник отримає повідомлення в мобільний додаток та дзвінок із центру, якщо авто везуть на евакуаторі.

В Україні продажем системи займається Vodafone Україна, а послуги реагування на тривоги при спробах угону авто, на яких встановлені системи Vodafone Guardian, надає компанія Benish GPS. При необхідності диспетчер Беніш може викликати поліцію до місця знаходження автомобіля, які визначаються з високою точністю завдяки GPS технологіям.

Vodafone Guardian Країна виробництва Італія Ціна від $177 Реагування на тривоги диспетчерський центр та самостійно

Нагадаємо, що для охорони авто можна встановити GSM-мітку