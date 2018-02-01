Система контролю за місцезнаходженням автомобіля "Автотрекінг" допоможе виявити у випадку крадіжки та сповістить про можливе посягання на нього.

Вітчизняний оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" повідомила про надходження у продаж пристроїв для відслідковування місцеположення автомобілів – "Автотрекінг". До складу комплексу входять два пристрої.

Датчик "Автоінформер", підключений до мережі "Київстар", контролює стан авто в реальному часі. Завдяки йому автовласник може отримати інформацію про удар автомобіля, відключення штатної сигналізації, переміщення транспортного засобу або включення запалення. Прилад підключається в сервісний роз’єм автомобіля.

Автономний датчик "Автомаяк" у визначений термін надсилає сигнал про місцезнаходження автомобіля. Він потрібний, якщо автомобіль викрали – щоб визначити його місце.

Обидва датчики підключаються до спеціального мобільного додатка, за допомогою якою автовласник і відслідковує свій автомобіль.

Користувачі можуть придбати повний пакет послуги "Автотрекінг" або встановити один із датчиків.

Щомісячна абонплата за повний пакет "Автотрекінг" становить 100 грн, за "Автомаяк" - 35 грн, за "Автоінформер" - 65 грн. Вартість повної послуги "Автотрекінг" (набір із двох пристроїв) становитиме 3699 грн, вартість "Автомаяка" й "Автоінформера" поштучно - 1999 грн.

Послуга "Автотрекінг" працює в зоні покриття зв'язку "Київстар" в Україні, можливість відстеження "Автомаяка" працює також у роумінгу.

Нагадаємо, що раніше ми давали поради, як убезпечитись від крадіжки авто.