Вони належать російським компаніям, які можуть використовувати ваше місцезнаходження у воєнних цілях.

Щоб не стати мішенню для ворога, треба видалити зі своїх смартфонів навігаційні пристрої, які розроблені в Росії. Багато з них належать державним корпораціям РФ та контролюються ФСБ та армією.

Не виключено, що дані про геолокацію їх користувачів можуть використовуватись для наведення військової техніки на українські об'єкти, де скупчено багато людей. Тож важливо видалити ці програми зі своїх смартфонів та в жодному разі не використовувати їх.

Перелік ворожих навігаторів:

Яndex карти та навігатор. Контролюється силовиками агресора.

Контролюється силовиками агресора. 2GIS. Належить ворожому Сбербанку та використовується в його сервісах.

Належить ворожому Сбербанку та використовується в його сервісах. MAPS.ME . Належала інформаційному холдингу Mail.ru, але нещодавно була продана іншій маловідомій компанії.

. Належала інформаційному холдингу Mail.ru, але нещодавно була продана іншій маловідомій компанії. Navitel. Належить російському "Центру навігаційних технологій".

Яким навігаційним програмам можна довіряти:

Google Maps – належить американському холдингу Alphabet.

– належить американському холдингу Alphabet. TomTom – нідерландська компанія, добре відома в Європі.

– нідерландська компанія, добре відома в Європі. WAZE – створений в Ізраїлі, зараз належить Google

– створений в Ізраїлі, зараз належить Google Apple карти – працюють в смартфонах американської компанії Apple.

Окрім навігаторів, українські автовласники використовують кілька автомобільних охоронних систем, які створені в РФ та мають сервіси відслідковування в Московії – Pandora, Pandect, Starline. Такі автомобілі легко відслідковуються з ворожої території, ця інформація теж може бути використана як завгодно. Щоб ваше авто з такою сигналізацією не стало ціллю ворогів, рекомендуємо вимкнути відстеження автомобіля (якщо це можливо) або й зовсім від’єднати їх від живлення.

Важливо: в зонах бойових дій в смартфоні варто вимкнути будь-яку геолокацію та вмикати її лише за необхідності на невеликий термін.