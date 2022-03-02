Они принадлежат российским компаниям, которые могут использовать ваше местонахождение в военных целях.

Чтобы не стать мишенью для врага, нужно удалить из своих смартфонов навигационные устройства, разработанные в России. Многие принадлежат государственным корпорациям РФ и контролируются ФСБ и армией.

Не исключено, что данные о геолокации их пользователей могут использоваться для наведения военной техники на украинские объекты, где скоплено много людей. Поэтому важно удалить эти приложения со своих смартфонов и ни в коем случае не использовать их.

Список вражеских навигаторов:

Яndex карты и навигатор. Контролируется силовиками агрессора.

Контролируется силовиками агрессора. 2GIS . Принадлежит вражескому Сбербанку и используется в его сервисах.

. Принадлежит вражескому Сбербанку и используется в его сервисах. MAPS.ME . Принадлежала информационному холдингу Mail.ru, но недавно была продана другой малоизвестной компании.

. Принадлежала информационному холдингу Mail.ru, но недавно была продана другой малоизвестной компании. Navitel. Принадлежит российскому "Центру навигационных технологий".

Каким навигационным программам можно доверять:

Google Maps – принадлежит американскому холдингу Alphabet.

– принадлежит американскому холдингу Alphabet. TomTom – нидерландская компания, хорошо известная в Европе.

– нидерландская компания, хорошо известная в Европе. WAZE – создан в Израиле, сейчас принадлежит Google

– создан в Израиле, сейчас принадлежит Google Apple карти – работают в смартфонах американской компании Apple.

Кроме навигаторов, украинские автовладельцы используют несколько автомобильных охранных систем, созданных в РФ и имеющих сервисы отслеживания в Московии – Pandora, Pandect, Starline. Такие автомобили легко отслеживаются с вражеской территории, эта информация тоже может быть использована как угодно. Чтобы ваш автомобиль с такой сигнализацией не стало целью врагов, рекомендуем отключить отслеживание автомобиля (если это возможно) или совсем отключить их от питания.

Важно: в зонах боевых действий в смартфоне следует выключить любую геолокацию и включать ее только при необходимости на небольшой срок.