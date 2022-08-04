Йдеться про автомобілі Kia з 2011 модельного року, а також моделі Hyundai, починаючи з 2015 модельного року.

Хвиля крадіжок автомобілів Hyundai та Kia прокотилася у США. Справа в тому, що хакери виявили дуже простий спосіб заволодіння деякими моделями цих корейських виробників. Шахраям достатньо лише проникнути в салон та за допомогою USB-кабелю завести його. В соцмережах є кілька відео, які демонструють, як вчинити цей злочин.

Серед постраждалих – автомобілі Kia з 2011 модельного року, а також Hyundai з 2015 модельного року. Знаючи про цю проблему, в деяких американських містах поліція роздавала блокувальники на кермо для власників цих авто.

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Група людей під назвою Kia Boys у соціальних мережах публікує відео викрадення Hyundai та Kia. Для цього вони використовують лише USB-кабель. Потім викрадачі показують, як весело катаються на цих автомобілях.

Мілуокі, штат Вісконсін, є головним осередком цієї проблеми. У 2021 році кількість крадіжок автомобілів Hyundai та Kia зросла на 2644 відсотки у порівнянні з попереднім роком. Станом на вересень 2021 року поліція вказувала, що щодня викрадали 20 цих моделей.

Ця проблема виникла не лише в цьому місті, повідомлення про крадіжки Kia та Hyundai почастішали у всій країні.

Виробник автомобілів Hyundai та Kia стверджує, що всі нові авто мають іммобілайзер двигуна, тобто ця проблема їх не стосується. Щодо більш ранніх моделей, то вони ніби-то “відповідають або перевищують федеральні стандарти безпеки автомобілів, а іммобілайзери двигунів є стандартним обладнанням”.