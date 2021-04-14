Гібридні автомобілі з можливістю зарядки тягової батареї від електромережі на певному етапі технічної еволюції здавалися розумним перехідною ланкою на шляху до тотальної електрифікації, але тепер європейські влада переглянула своє ставлення до них, що змусить деяких виробників відмовитися від даного типу транспортних засобів.

Захисники природи, як стверджує Reuters, схиляються до ідеї про те, що поєднують двигун внутрішнього згоряння і тягову батарею з електромотором машини наносять навколишньому середовищу більшої шкоди, ніж класичні автомобілі з ДВС.

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Виробництво таких гібридів завдає екології збитків як при виготовленні двигуна на вуглеводневому паливі, так і при випуску тягових акумуляторів. Такі машини важче, тому вони витрачають на швидкості більше палива. Європейська влада збираються прискорити перехід на «чистокровні» електромобілі, заборонивши з 2026 року виробляти гібриди або хоча б позбавити їх субсидій і пільг. Навіть виключення підзаряжаємих гібридів з категорії дружніх по відношенню до природи транспортних засобів істотно підірве інвестиції на даному напрямку.

До слова, оснащення автомобіля з ДВС тяговим акумулятором і електродвигуном обходиться в середньому в 4000 євро, тому гібриди не можуть похвалитися доступною ціною. За оцінками AutoForecast Solutions, до 2028 року автовиробники розраховують вивести на європейський ринок 86 нових моделей чисто акумуляторних електромобілів, а кількість заряджаємих гібридів обмежиться 28 новими моделями.

Багато автовиробників бачать в підключаємих до мережі гібридах хорошу ринкову перспективу, адже на розвиток мережі зарядних станцій піде набагато більше часу, ніж наказують прийняті владою окремих країн терміни повної відмови від ДВС. Прихильниками м'якого переходу на електротягу залишаються компанії BMW і Renault, які не стали наслідувати приклад конкурентів і оголошувати терміни повного переходу на випуск електромобілів. Представники Volvo, наприклад, не заперечують проти прискорення переходу на електротягу, але при цьому намагаються домогтися від європейських властей цільового фінансування будівництва зарядних станцій. Основна перевага гібрида з можливістю зарядки від мережі - незалежність від розетки, адже на далекі відстані такий автомобіль може пересуватися виключно за рахунок запасів традиційного палива.