Гибридные автомобили с возможностью зарядки тяговой батареи от электросети на определенном этапе технической эволюции казались разумным переходным звеном на пути к полной электрификации, но теперь европейские власти пересмотрели свое отношение к ним, заставит некоторых производителей отказаться от данного типа транспортных средств.

Защитники природы, как утверждает Reuters, склоняются к идее о том, что совмещающие двигатель внутреннего сгорания и тяговую батарею с электромотором машины наносят окружающей среде больший вред, чем классические автомобили с ДВС.

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Производство таких гибридов наносит экологии ущерб как при изготовлении двигателя на углеводородном топливе, так и при выпуске тяговых аккумуляторов. Такие машины тяжелее, поэтому они тратят на скорости больше топлива. Европейские власти собираются ускорить переход на “чистокровные” электромобили, запретив с 2026 года производить гибриды или хотя бы лишить их субсидий и льгот. Даже исключения подзаряжаемых гибридов из категории дружественных по отношению к природе транспортных средств существенно подорвет инвестиции на данном направлении.

К слову, оснащение автомобиля с ДВС тяговым аккумулятором и электродвигателем обходится в среднем в 4 тысячи евро, поэтому гибриды не могут похвастаться доступной ценой. По оценкам AutoForecast Solutions, до 2028 года автопроизводители рассчитывают вывести на европейский рынок 86 новых моделей чисто аккумуляторных электромобилей, а количество заряджаемих гибридов ограничится 28 новыми моделями.

Многие автопроизводители видят в подключаемых к сети гибридах хорошую рыночную перспективу, ведь на развитие сети зарядных станций уйдет намного больше времени, чем предписывают принятые властями отдельных стран сроки полного отказа от ДВС. Сторонниками мягкого перехода на электротягу остаются компании BMW и Renault, которые не стали следовать примеру конкурентов и объявлять сроки полного перехода на выпуск электромобилей. Представители Volvo, например, не возражают против ускорения перехода на электротягу, но при этом пытаются добиться от европейских властей целевого финансирования строительства зарядных станций. Основное преимущество гибрида с возможностью зарядки от сети – независимость от розетки, ведь на дальние расстояния такой автомобиль может передвигаться исключительно за счет запасов традиционного топлива.