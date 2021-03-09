В 2020 году в Германии было продано почти 395 тысяч электромобилей и гибридов, в США – 322 тысячи. Крупнейшим рынком остается Китай.

Германия в 2020 году обогнала США по продаже новых электромобилей и плагин-гибридов (гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети). Такие данные Центр исследований солнечной и водородной энергии федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) представил во вторник, 9 марта.

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В прошлом году в ФРГ было осуществлено около 395 тысяч регистраций новых транспортных средств с нетрадиционными источниками питания, что на 264 процента больше, чем годом ранее. В Соединенных Штатах в 2020-м было зарегистрировано 322 тысячи таких автомобилей. Ни одна из других стран не преодолела двухсоттысячный порог. Так, во Франции этот показатель составил 195 тысяч, в Великобритании – 175 тысяч, в Норвегии - 108 тысяч.

Крупнейшим рынком остается Китай с 1,25 млн регистраций новых электромобилей в 2020 году. Это более трети от мирового уровня (3,18 миллиона). Однако рынок КНР за год вырос лишь на 3 процента, в то время как мировой – на 38 процентов.

На конец 2020 года в мире насчитывалось 10,9 миллиона электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки от электросети. Почти половина (5 млн) пришлась на Китай.