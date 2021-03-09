У 2020 році в Німеччині було продано майже 395 тисяч електромобілів і гібридів, в США - 322 тисячі. Найбільшим ринком залишається Китай.

Німеччина в 2020 році обігнала США з продажу нових електромобілів і плагін-гібридів (гібридних автомобілів з можливістю підзарядки від електромережі). Такі дані Центр досліджень сонячної і водневої енергії федеральної землі Баден-Вюртемберг (ZSW) представив у вівторок, 9 березня.

Читайте також: Авторинок Німеччини скоротився на чверть

У минулому році в ФРН на було здійснено близько 395 тисяч реєстрацій нових транспортних засобів з нетрадиційними джерелами живлення, що на 264 відсотка більше, ніж роком раніше. У Сполучених Штатах в 2020-му було зареєстровано 322 тисячі таких автомобілів. Жодна з інших країн не подолала двохсот тисячний поріг. Так, у Франції цей показник склав 195 тисяч, в Великобританії - 175 тисяч, в Норвегії - 108 тисяч.

Найбільшим ринком залишається Китай з 1,25 млн реєстрацій нових електромобілів в 2020 році. Це більше третини від світового рівня (3,18 мільйона). Однак ринок КНР за рік виріс лише на 3 відсотки, в той час як світовий - на 38 відсотків.

На кінець 2020 року в світі налічувалося 10,9 мільйона електромобілів і гібридів з можливістю підзарядки від електромережі. Майже половина (5 млн) припала на Китай.