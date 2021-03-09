Авторинок Німеччини в лютому знизився на 19%. Було продано усього 194 349 нових машин.

За підсумками перших двох місяців 2021 року реалізація нових автомобілів в Німеччині склала 364 103 одиниці (-25,1%).

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Як відзначають в Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), падіння продажів в звітний період, зокрема, обумовлено тим, що через епідеміологічну паніку частина автосалонів залишаються закритими.

Крім того, з січня 2021-го після шестимісячного зниження знову була підвищена ставка податку на додану вартість, що викликало високий рівень реєстрацій нових автомобілів в грудні минулого року.

Згідно з даними, отриманими в Федеральному транспортному агентстві Німеччини (KBA), найпопулярнішою маркою на німецькому ринку став Volkswagen, який в лютому реалізував 40 115 машин (-9,7%). На другому місці йде Audi, яка знизила продажі на 11% до 17 054 одиниць. Третій рядок займає Mercedes-Benz, чий результат склав 16 901 автомобіль (-28,3%). Замикають п'ятірку лідерів BMW (16 508 шт., -6,3%) і Opel (12 443 шт., -11,3%).