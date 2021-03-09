Авторынок Германии в феврале снизился на 19%. Было продано всего 194 349 новых машин.

По итогам первых двух месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 364 103 единицы (-25,1%).

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Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение продаж в отчетный период, в частности, обусловлено тем, что из-за эпидемиологической паники часть автосалонов остаются закрытыми.

Кроме того, с января 2021-го после шестимесячного снижения вновь была повышена ставка налога на добавленную стоимость, что вызвало высокий уровень регистраций новых автомобилей в декабре прошлого года.

Согласно данным, полученным в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в феврале реализовал 40 115 машин (-9,7%). На втором месте идет Audi, которая снизила продажи на 11% до 17 054 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 16 901 автомобиль (-28,3%). Замыкают пятерку лидеров BMW (16 508 шт., -6,3%) и Opel (12 443 шт., -11,3%).